[내일 날씨] 전국 강한 비…남부 지역은 폭우·강풍 주의

광주 서구 월산동에서 아이들이 강한 비바람이 불자 우산을 조심스럽게 잡고 있다. 2026.4.9 /사진=뉴스1

내일인 26일 화요일은 영남과 제주도에 최대 100㎜가 내리는 등 전국에 강하고 많은 비가 내리겠다.

25일 기상청은 "내일부터 모레 사이 전국에 비가 내리겠고 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다"고 예보했다.

제주도에서 시작된 비는 밤부터 전남 남해안으로 확대될 전망이다. 이후 26일 새벽부터 인천·경기서해안과 그 밖의 전라권, 경남 서부에서 비가 시작돼 오전부터 낮 사이 그 밖의 전국으로 이어지겠다.

비는 오는 27일 오전까지 중부지방과 제주도, 오후까지 남부지방을 중심으로 계속되겠다. 강원 동해안과 경북 동해안에는 27일 저녁까지 비가 내릴 것으로 보인다.

예상 강수량은 △서울 인천 경기, 서해5도 20~80㎜ △대전 세종 충남, 충북 20~80㎜ △강원도 20~80㎜ △전북 20~80㎜ △광주 전남 50~100㎜(많은 곳 전남 남해안, 지리산 부근 150㎜ 이상) △대구 경북 20~80㎜ △부산 울산 경남 50~100㎜(많은 곳 경남 남해안, 지리산 부근 150㎜ 이상) △울릉도 독도 10~40㎜ △제주도(북부 제외) 50~100㎜(많은 곳 중산간 150㎜ 이상, 산지 250㎜ 이상) △제주도 북부 20~80㎜다.

비가 내리는 지역에는 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있겠다.

26일 아침 최저기온은 17~21도, 낮 최고기온은 21~25도로 예상된다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 22도, 인천 21도, 수원 21도, 춘천 18도, 강릉 19도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 19도, 제주 22도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 27도, 수원 27도, 춘천 27도, 강릉 25도, 청주 27도, 대전 26도, 전주 26도, 광주 25도, 대구 26도, 부산 23도, 제주 27도다.

오전부터 경남 서부 남해안을 중심으로 차차 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불 전망이다.

이날 새벽부터 남해동부 먼바다, 밤부터 동해남부 남쪽 먼바다에는 차차 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.