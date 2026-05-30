'MC몽과 前 동업' 차가원…"내가 입 열면 엔터 판 뒤집어져"

MBC 'PD수첩'이 가수 MC몽과 차가원 원헌드레드 레이블 회장에 대한 의혹을 다룬다./사진=유튜브 채널 'MBC PD수첩'

MBC 'PD수첩'이 가수 MC몽과 차가원 원헌드레드 레이블 회장에 대한 의혹을 다룬다.

지난 29일 MBC 'PD수첩' 측은 내달 2일 방송되는 'MC몽과 회장님의 K팝 영업 비밀' 편의 예고 영상을 공개했다.

영상에는 최근 소속 아티스트 미정산 논란이 불거졌던 원헌드레드 레이블에 대한 업계 관계자들의 인터뷰가 담겼다.

한 공연 유통업체 대표는 "아티스트가 미정산으로 시달리고 있는데 그 많은 돈이 어디로 갔겠냐"고 주장했다.

엔터회사 경호업체 대표는 "MC몽에게 몇백억원을 줬다는 얘기가 있다"고 의혹을 제기했다.

이후 차가원 회장이 직접 PD수첩 제작진과 인터뷰하는 모습이 담겼다. 차가원 회장은 "제가 입을 열면 아마 이 엔터 판이 뒤집어질 수도 있다"고 말해 궁금증을 높였다.

원헌드레드 레이블은 MC몽과 차가원 피아크그룹 회장이 2023년 12월 공동 설립한 기획사다. 산하에 빅플래닛메이드엔터, INB100 등 레이블이 있다. 현재 해당 레이블 모두 소속 아티스트들과 정산금 미지급 등의 문제로 갈등을 빚고 있다.

MC몽은 지난해 6월 갑작스럽게 모든 업무에서 배제됐고 이후 차 회장과 불륜설, 성매매, 불법도박 의혹 등이 제기됐다.

이와 관련해 MC몽은 차 회장의 가족 A씨가 자신을 끌어내리기 위해 허위 사실을 유포하고 있다고 주장했다. SNS(소셜미디어) 라이브 방송을 통해 성매매 논란 역시 전혀 사실이 아니라고 부인했다.

MC몽은 지난 18일 SNS 라이브 방송을 통해 MBC 'PD수첩'으로부터 회사 운영 자금으로 불법 도박했다는 의혹에 대한 입장을 표명해달라는 요구를 받았다고 밝혔다.

MC몽은 "이게 무슨 개소리냐"면서 "자금 출처 계좌 다 까보면 나온다. 어떻게 회삿돈으로 도박을 할 수가 있냐"고 격앙된 반응을 보였던 바 있다.