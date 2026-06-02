올여름철 엘니뇨 전환 가능성 80%…"국내 영향은 분석 필요"

전지구 해수면온도 편차 분포(5.24.~30.) 모습. 미국국립해양기상청 자료. /사진=기상청 제공.

올해 여름철 엘니뇨 전환 가능성이 80%에 달한다는 세계기상기구(WMO)의 전망이 나왔다. 다만 우리나라는 북대서양 해수면 온도 등 다양한 기후인자의 영향을 받기 때문에 엘니뇨에 의한 여름철 영향은 분석이 필요한 상황이다.

2일 기상청과 WMO에 따르면 엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면 온도는 점차 상승해 여름철(6~8월) 동안 엘니뇨로 전환될 가능성이 큰 것으로 분석됐다.

엘니뇨는 해수면 온도 변화 등에 따라 바다의 열이 대기로 방출되는 현상이다. 대기가 불안정해지고, 기온이 크게 오를 수 있다. 감시구역의 3개월 이동평균한 해수면온도 편차가 +0.5℃ 이상으로 나타나는 달이 5개월 이상 지속될 때 그 첫 달을 엘니뇨의 시작으로 본다.

WMO는 '엘니뇨·라니냐 전망'을 통해 여름철 엘니뇨로 전환된 상태일 확률을 80%, 중립일 확률은 20%로 내다봤다. 엘니뇨가 발생하면 약 6개월 동안 지속되는 만큼 가을철에 엘니뇨일 확률은 90%에 달했다.

'엘니뇨·라니냐 전망'은 WMO와 미국 국제기후사회연구소(IRI)가 작성하고, 한국기상청 등 16개 기관이 협력해 발표한다.

세계 각국의 예측 모델에서도 대체로 여름철 동안 엘니뇨로 전환될 것이라 전망했다. 기상청은 엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면 온도가 평년보다 높을 것으로 예상했다.

해양 상태를 분석한 결과에서도 비슷한 경향이 나타난다. 현재 열대 태평양 해수면 온도 편차는 지속적으로 증가하고 있는 상황이다. 최근 1주일 평균 엘니뇨 감시구역의 해수면 온도는 평년보다 1.0℃ 높은 상태로 분석됐다. 지난달 23일 적도 동태평양의 수온(수심 50~250m)은 평년보다 높은 상태인데, 이는 엘니뇨 발달 시기의 특징이다.

대기의 경우 적도 태평양지역 대류가 활발한 것으로 나타났다. 이에 해당 지역 약 1.5㎞ 상공에 서풍 편차가 발생하면서 엘니뇨 발달 경향을 보이고 있다.

다만 기상청은 엘니뇨에 의한 우리나라 여름철 영향에 대해서는 종합적인 분석이 필요하다고 밝혔다. 엘니뇨 발달 상황이나 특성에 따라 월별로 다르게 나타날 수 있고 티베트고원 눈 덮임, 인도양과 북대서양의 해수면 온도 등 다양한 기후인자의 영향을 받기 때문이다.

앞서 기상청은 지난달 7일 열린 정례브리핑에서도 '슈퍼 엘니뇨 우려'에 대해 "우리나라의 가뭄, 폭우, 기온 상승과 (엘니뇨의) 통계적 상관성은 낮은 것으로 보인다"며 "엘니뇨가 국내에 직접적인 영향을 끼치는 것보다는 여름철 북태평양 고기압과 다른 기압계의 충돌 강도가 강수 등에 영향을 끼친다"고 설명했다.