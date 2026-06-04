오늘 전국 곳곳 천둥·번개 동반한 소나기…더위는 '주춤'

낮 최고기온이 31도 안팎의 더운 날씨를 보인 3일 서울 시내 한 냉 콩국수 전문점을 찾은 시민들이 입장을 기다리고 있다. /사진=뉴시스.

오늘 전국 대부분 지역에서 소나기가 내리겠다. 지역에 따라 천둥·번개·우박이 동반할 수 있다. 금요일인 5일에도 약한 비가 내린 뒤 대체로 평년과 비슷하거나 다소 낮은 기온이 이어질 전망이다.

기상청은 4일 정례 브리핑에서 "이날 낮부터 전국 곳곳에서 돌풍, 천둥, 번개와 우박을 동반한 소나기가 내릴 전망"이라며 이같이 밝혔다.

기상청에 따르면 이번 소낙성 강수는 이날 저녁에 그칠 것으로 예상된다. 낮 동안 대기 하층은 햇볕에 가열되고, 상공에서는 찬 공기를 동반한 기압골이 접근하면서 소나기로 이어질 것으로 분석했다.

이날 예상 강수량은 △서울·인천·경기 서부 5~40㎜ △강원내륙·산지 5~60㎜ △강원 동해안 5~20㎜ △충북 북부 5~60㎜ △대전·세종·충남 5~40㎜ △전북 5~40㎜ △광주·전남내륙 5~30㎜ △대구·경북 중부내륙·남서 내륙 5~40㎜ 등으로 예보됐다.

기상청은 이 중 △경기 동부 △강원내륙·산지 △충북 북부 등 지역을 중심으로는 시간당 30㎜의 강한 소나기가 내릴 수 있어 주의가 필요하다고 당부했다. 소나기 강수량은 지형적 요인 등의 영향을 받아 같은 지역 내에서도 변동성이 커 강수량이 80㎜ 이상에 달하는 곳도 있을 전망이다.

금요일인 5일에도 기압골의 영향으로 비가 내리겠다. 중부지방과 전라권을 중심으로 예상 강수량 5㎜ 안팎의 비가 예상된다. 서울·인천·경기에는 5㎜ 미만의 강수가 예보됐다.

비가 그친 뒤 기온은 평년과 비슷하거나 낮은 수준을 보이겠다. 상공에 영하 11도의 찬 공기가 머물면서 다음 주 초반까지 대체로 구름이 끼고 선선한 날씨가 이어질 전망이다.

일요일인 7일 아침 최저기온은 영상 18도, 낮 최고기온은 영상 26도로 관측됐다. 8일에는 아침 최저기온이 영상 17도까지 떨어지고, 낮 최고기온은 영상 26도를 보이겠다.

기상청은 주말 동안 열대 요란이 일본 규슈 남쪽을 지날 가능성이 있다며 해상 안전사고에 유의해달라고 당부했다. 아울러 추가적인 태풍 발달 가능성에 대해 "(열대 요란의) 태풍 발달 여부는 더 지켜봐야 하는 상황"이라고 밝혔다.

장마 시작 시기에 대해선 "예측은 어렵다"면서도 "우리나라는 현재 북쪽의 선선하고 건조한 공기의 영향을 받고 있기 때문에 다음 주 초반까지는 남쪽 정체전선의 영향을 받기는 어렵다"고 했다.

한편 기후에너지환경부에 따르면 이날 미세먼지 농도는 강수에 의한 세정 효과로 전 권역이 '좋음'∼'보통'에 이를 전망이다. 5일에도 전 권역이 '좋음'∼'보통'을 유지할 것으로 예상된다.