"친중·좌파·공산주의자 아냐"…146만 유튜버, 화들짝 해명한 이유

구독자 146만명을 보유한 유튜버 고재영이 자신을 둘러싼 친중·좌파·화교·공산주의자 의혹을 모두 부인했다. /사진=유튜브 갈무리

구독자 146만명을 보유한 유튜버 고재영(30)이 자신을 둘러싼 루머에 대해 직접 해명에 나섰다.

고재영은 지난 3일 유튜브 채널에 "친중, 좌파, 공산주의자, 화교 출신 아니다. 32년간 대한민국에서만 살았다"고 적었다.

이어 "중국 공산당과 북한 정권이 싫다"며 "그들 때문에 2년간 군대 다녀왔고 6·25전쟁부터 연평해전, 목함지뢰 사건 등으로 대한민국 군인들이 죽고 다치는 거 진심으로 열 받는다"고 강조했다.

논란은 지난 2일 공개된 '7일간 현금 쓰고 살기' 영상에서 시작됐다. 중국의 '현금 없는 문화'를 두고 한 팀원이 "몇 가지 좋은 효과가 생겼다더라"고 언급한 것을 두고 고재영을 비롯한 유튜브팀이 중국 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 정책을 옹호하는 것 아니냐는 의혹이 나온 것.

이에 대해 고재영은 "CBDC 오늘 처음 들어봤다. 무지해서 죄송하지만 알아 보니 옹호할 생각도 없고 정말 싫다"고 선을 그었다. 이어 "저와 제 팀원 모두 중국의 감시 사회 구조를 옹호하지 않는다"며 "'중국으로부터 돈 받았냐'는 말도 많던데 10원 한 푼 받은 적 없다"고 했다.

중국 음식인 마라탕을 자주 먹는다는 지적에도 "평소 좋아해서 먹는 음식일 뿐"이라고 해명했다. 고씨는 "중국 음식 먹는다고 친중이면 규동(쇠고기덮밥), 초밥, 우동 먹으면 친일파가 되는 거냐. 말이 되는 소리를 하라"고 반박했다.

과거 영상에서 중국산 통조림을 맛있게 먹은 데 대해서도 "해당 통조림 제조회사는 한국기업"이라며 "중국산이든 미국산이든 상관없이 먹었을 거다. 일상에서 메이드 인 차이나 아닌 걸 어떻게 일일이 찾아 쓰나"라고 반문했다.

고재영은 "평소 쿠팡을 자주 사용한댔더니 '극우 티 못내서 안달이냐'는 욕을 먹다가 이번엔 또 친중이라며 욕먹고 있다"며 "그간 수많은 억측과 오해를 받아도 티 내거나 불평하지 않았지만 이번 건은 진짜 아니다"라고 강조했다.

이어 "세상 모든 것이 입체적이라고 생각하며 해당 내용을 넣은 건데 이렇게 불탈 줄 몰랐다"며 "이를 조심하는 것 또한 유튜버 능력에 포함된다고 생각하기에 더 다양한 시선에서 확인해 보고 영상을 제작하겠다"고 덧붙였다.