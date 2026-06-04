욱일기 띄우고 "올레!"…'월드컵 응원' 멕시코 유튜버 결국 사과

2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 욱일기를 배경으로 한 응원 영상을 올려 뭇매를 맞은 멕시코 유튜버가 결국 영상을 수정하고 사과했다. /사진=서경덕 페이스북 갈무리

2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 일본 군국주의 상징 '욱일기'를 배경으로 한 응원 영상을 올려 논란이 된 유튜버가 해당 영상을 수정하고 사과했다.

멕시코 유튜버 A씨는 최근 해당 영상 댓글에 "제 콘텐츠로 인해 불쾌감을 느꼈을 모든 분께 사과드린다. 많은 분이 댓글에 남겨주신 여러 경고를 어리석게도 간과한 점을 인정한다"고 적었다.

이어 "영상 속 여러 장면에 등장했던 일본 깃발(욱일기)과 관련해 상처받았을 여러 아시아 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "솔직히 그 국기에 대해 전혀 몰랐다. 그냥 일반적인 국기라고 생각했다"고 덧붙였다.

앞서 이 유튜버는 북중미 월드컵에 출전하는 48개국을 소개하는 영상에서 일본 응원단이 북을 치며 욱일기를 흔드는 장면을 여러 차례 노출해 논란이 됐다. 해당 영상 속 욱일기 등장 부분은 현재 모두 블러(흐리게) 처리됐다.

서경덕 성신여대 교수는 지난달 26일 SNS(소셜미디어)에서 이 영상을 지적하며 "카타르 월드컵 때도 개막전 도하 시내 대형 광고판에 일본 측 응원단 얼굴에 욱일기를 그려 넣은 모습이 노출돼 큰 논란이 된 바 있다"고 했다.

서 교수는 "이는 욱일기의 역사적 배경을 잘 모르는 외국인들이 일본을 대표하는 상징이라고 착각해 벌어진 일들"이라며 "전쟁 아픔을 떠올리게 하는 욱일기를 없애기 위해 더 많은 노력을 기울여야 할 것"이라고 강조했다.