'노시환 만루포→강백호 쐐기포' 류현진 '고척돔 첫 승리' 특급 도우미 활약... 키움 잡은 3연승 한화 '공동 6위 도약' [고척 현장리뷰]

한화 이글스가 키움 히어로즈를 상대로 11-5 승리를 거두며 3연승을 달성했고, 공동 6위로 도약했다. 노시환은 만루홈런을 포함해 5타점을 기록하며 맹활약했고, 강백호도 솔로포를 포함한 3타점으로 승리에 기여했다. 선발 투수 류현진은 시즌 4승과 함께 고척스카이돔에서 개인 통산 첫 승리를 기록했다.

한화 이글스 노시환(오른쪽)이 12일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 2026 신한 SOL KBO리그 방문경기에서 1회초 만루홈런을 날린 뒤 강백호와 하이파이브를 하고 있다. /사진=한화 이글스 제공

한화 이글스가 다시 한 번 키움 히어로즈를 잡아내며 신바람 3연승과 함께 공동 6위로 도약했다.

한화는 12일 서울시 구로구 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 2026 신한 SOL KBO리그 방문경기에서 11-5로 이겼다.

3연승을 달린 한화는 17승 20패를 기록했다. 이날 패배한 KIA 타이거즈와 어깨를 나란히 하며 공동 6위로 한 계단 올라섰다. 반면 키움은 13승 24패 1무로 최하위에 머물렀다.

한화는 이날 황영묵(2루수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-이진영(중견수)-김태연(1루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)로 타선을 꾸렸다. 선발 투수는 류현진.

키움은 서건창(지명타자)-임병욱(우익수)-안치홍(2루수)-최주환(1루수)-트렌턴 브룩스(좌익수)-양현종(3루수)-권혁빈(유격수)-김건희(포수)로 맞섰다. 지난해 2차 드래프트 때 한화를 떠나 키움으로 향한 배동현이 친정팀 상대 첫 선발 등판했다.

최근 살아난 타선이 1회부터 불을 뿜었다. 흔들리는 배동현을 상대로 기회를 놓치지 않았다. 선두 타자 황영묵이 몸에 맞는 공, 페라자가 중전 안타, 강백호가 볼네승로 밥상을 차렸고 이후 노시환이 일찌감치 경기에 균열을 일으켰다.

한화 이글스 노시환(오른쪽)이 12일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 2026 신한 SOL KBO리그 방문경기에서 1회초 만루홈런을 날린 뒤 타구를 바라보고 있다. /사진=한화 이글스 제공

노시환은 배동현의 초구존 상단으로 향하는 시속 144㎞ 직구를 때려내며 우중간 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 130m 대형 만루홈런을 작렬했다. KBO 시즌 6번째이자 개인 통산 3번째 만루 홈런이었다. 시즌 개인 7번째 대포.

이후 이진영과 김태연의 연속 안타에 이어 최재훈의 희생플라이로 5번째 점수를 채우며 빅이닝을 완성했다.

경기 초반부터 여유로운 리드를 잡은 한화는 2회에도 문현빈과 강백호의 연속 2루타로 한 점을 보탰고 4회 강백호와 노시환이 연달아 타점을 올리며 8-0으로 점수 차를 벌렸다.

류현진의 호투가 빛났다. 키움 타선을 상대로 공격적인 투구로 3회까지 단 1안타만 허용하며 경제적인 투구를 펼쳤다.

4회가 다소 아쉬웠다. 1사 1루에서 최주환에게 안타를 허용했는데 좌익수 문현빈의 아쉬운 수비로 1루 주자가 3루까지 향했다. 브룩스의 중견수 뜬공 때 3루 주자가 태그업 플레이를 해 첫 실점을 했다.

5회엔 삼진 2개를 잡아내며 기분 좋게 시작했지만 서건창과 임병욱에게 연달아 볼넷을 내줬고 폭투까지 범했다. 앞서 이날만 2안타를 기록한 안치홍에게 결국 다시 한 번 안타를 맞고 2점을 더 내줘 아쉬움을 키웠다.

한화 이글스 류현진이 12일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 2026 신한 SOL KBO리그 방문경기에 선발 등판해 역투를 펼치고 있다. /사진=한화 이글스 제공

그럼에도 8-3으로 크게 앞선 상황에서 승리요건을 안고 마운드에서 내려왔고 한화 타선은 6회 강백호의 솔로포(시즌 8호), 8회 강백호의 볼넷과 노시환의 안타, 상대의 연이은 폭투로 두 자릿수 득점을 채웠고 9회초 문현빈의 적시타로 한 점을 더 보탰다.

마운드에선 류현진이 물러난 뒤 조동욱(⅔이닝 1실점)을 시작으로 이상규(1⅓이닝), 권민규, 이민우(1이닝)가 차례로 여유 있게 리드를 지켜냈다. 류현진은 이로써 시즌 4승과 함께 고척스카이돔에서 통산 첫 승을 따냈다.

타격 부진으로 2군까지 다녀온 뒤 맹타를 휘두르고 있는 노시환은 이날도 6타수 3안타 5타점으로 맹활약을 펼쳤다. 최근 10경기 타율은 0.364(44타수 16안타)로 올랐다.

강백호도 홈런을 날리며 3타수 2안타 2볼넷 3타점 2득점으로 맹활약했고 2번 타자 페라자도 6타수 3안타 2득점, 3번 타자 문현빈도 6타수 3안타 1타점 2득점하며 승리에 힘을 보탰다.