'이승우·티아고도 멍하니...' 전북 슈팅 다 막아낸 '부천 히어로' 골키퍼 김형근 "제 인생경기" [부천 현장]

부천FC 골키퍼 김형근이 전북현대와의 경기에서 쉴 새 없이 쏟아지는 슈팅을 막아내며 팀을 패배 위기에서 구했다. 부천은 에이스 바사니의 다이렉트 퇴장으로 수적 열세에 놓였지만, 김형근의 9개 슈팅 선방으로 0-0 무승부를 기록했다. 김형근은 이번 경기를 자신의 커리어 통틀어 '인생경기'라고 표현하며 만족감을 드러냈다.

부천FC 골키퍼 김형근. /사진=한국프로축구연맹 제공

부천FC 골키퍼 김형근의 전북현대전 활약상. /사진=AI 제작 이미지.

"커리어 통틀어 제 인생경기라고 할 수 있다. 저도 이런 경기를 해본다."

부천FC 골키퍼 김형근이 팀을 패배 위기에서 구해내는 히어로 활약을 펼쳤다. 쉴 새 없이 쏟아지는 소나기 슈팅을 온 몸으로 막아냈다.

부천은 13일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 14라운드 전북현대와 홈경기에서 0-0으로 비겼다.

11위 부천은 3승5무6패(승점 14)를 기록하게 됐다. 올해 첫 홈 승리을 놓쳤지만, 전북이라는 강팀을 상대로 추가했다. 또 경기 내용을 생각하면 이번 무승부는 더욱 값진 결과였다.

이날 부천은 전반 2분 만에 '에이스' 바사니가 다이렉트 퇴장을 당했다. 경합 과정에서 팔꿈치를 휘둘렀는데, 전북 이승우의 얼굴을 맞았다. 주심은 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드를 꺼내들었다.

부천의 대위기였다. 전북도 이를 놓칠리 없었다. 외국인 공격수 티아고를 비롯해 이승우, 이동준 등이 끊임없이 슈팅을 시도했다. 이날 전북은 전체슈팅 25개, 유효슈팅 11개를 날렸다.

하지만 부천의 골문은 끝내 열리지 않았다. 골키퍼 김형근이 미친 선방쇼를 펼쳤다. 이날 김형근은 무려 9개의 슈팅을 막아냈다. 특히 전북은 후반 막판 이승우, 조위제 등이 결정적인 슈팅을 시도했다. 그러나 김형근이 모두 걷어냈다. 이승우 등 전북 선수들은 김형근의 선방쇼 앞에서 멍하니 허공만 바라봤다.

동료들의 축하를 받는 부천FC 골키퍼 김형근(가운데). /사진=한국프로축구연맹 제공

이영민 부천FC 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

경기 후 이영민 감독도 "김형근에게 고맙다. 실점할 수 있는 상황을 다 막아줬다. 김형근이 많이 선방해줬다. 이겼던 경기보다 더 감동이었다"고 치켜세웠다.

김형근은 "힘든 상황 속에서 승점 1을 확보해서 다행이다. 이를 발판 삼아서 다음에는 승점 3을 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

자신의 선방쇼에 대해선 "제가 막을 수 있는 범위 안에서 최선을 다했다. 후반 막판 티아고의 슈팅은 '아 이게 될까'하면서 포기하는 마음으로 몸을 던졌는데 막아냈다"면서 "제 커리어 통틀어 인생 경기인 것 같다. 저도 이런 경기를 해봤다"고 만족했다.

부천FC, 전북현대 선수단이 경기가 끝난 뒤 인사를 나누고 있다. /사진=대한축구협회 제공

이날 후반 추가시간이 무려 11분이나 주어졌다. 김형근 입장에서는 마음 졸일 수밖에 없는 시간이었다. 이에 김형근은 "비디오판독(VAR)도 있었고, 선수들이 쓰러진 시간도 길었다. 추가시간이 길 것이라고 생각은 했는데, 11분이나 됐다. '할 수 있을까'라는 마음도 있었지만, 놀랍게도 해냈다"고 되돌아봤다.

동료들의 축하에 대해 김형근은 "갈레고는 제 장갑을 벽에 붙이라고 하더라"고 웃었다. 폭풍칭찬을 보낸 이영민 감독에 대해서도 "감독님이 고맙다고 잘해보자고 하셨다"고 감사함을 표했다.