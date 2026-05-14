'KBL 최초 한 구단서 선수→코치→감독 우승' 이상민 "다시는 감독으로 우승 못할 뻔 했는데..."

이상민 감독이 친정팀 부산 KCC의 지휘봉을 잡은 첫 시즌에 리그 정상에 오르며 KBL 역사에 전무후무한 대기록을 남겼습니다. 부산 KCC는 '2025-2026 LG전자 프로농구' 챔피언결정전 5차전서 고양 소노를 76-68로 제압하며 두 시즌 만의 우승컵을 탈환했습니다. 이로써 이상민 감독은 KBL 역사상 최초로 단일 구단에서 선수, 코치, 감독으로서 모두 우승을 경험한 주인공이 됐습니다.

KCC 이상민 감독이 13일 고양체육관에서 열린 LG전자 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 고양소노와 부산KCC 5차전에서 승리하며 우승한 후 자축하고 있다 . 2026.05.13. /사진=강영조 cameratalks@

KCC 이상민 감독이 13일 고양체육관에서 열린 LG전자 2025-2026 프로농구 챔피언결정전 고양소노와 부산KCC 5차전에서 승리하며 우승한 후 선수들의 축하세리머니를 받고 있다 . 2026.05.13. /사진=강영조 cameratalks@

한국 농구계를 대표하는 컴퓨터 가드이자 '영원한 오빠' 이상민(54) 감독이 친정팀 부산 KCC의 지휘봉을 잡은 첫 시즌에 리그 정상에 오르며 KBL 역사에 전무후무한 대기록을 남겼다.

부산 KCC는 경기도 고양시에 위치한 고양소노아레나에서 열린 '2025-2026 LG전자 프로농구' 챔피언결정전(7전 4선승제) 5차전서 고양 소노를 76-68로 제압하며 시리즈 전적 4승 1패로 두 시즌 만의 우승컵 탈환에 성공했다. 이로써 KCC는 정규리그 6위 팀으로는 사상 최초로 챔피언 결정전 우승을 차지하는 '0%의 기적'을 완성했다. 이는 무려 프로농구 29년 역사에서 처음 있는 일이다.

이번 우승으로 이상민 감독은 KBL 역사상 최초로 단일 구단에서 선수, 코치, 감독으로서 모두 우승을 경험한 주인공이 됐다. 이에 앞서 김승기, 전희철, 조상현 감독이 있었지만 같은 구단은 아니었다. 과거 KCC의 전신인 대전 현대와 전주 KCC 시절 '컴퓨터 가드'로 활약하며 우승을 이끌었던 그는 지도자로 변신한 뒤에도 친정팀에 우승컵을 안기며 명실상부한 KCC의 전설임을 입증했다.

경기를 마친 이상민 감독은 벅찬 감정을 숨기지 못했다. 이 감독은 "눈물이 날 줄 알았는데, 눈물이 나진 않는다"고 웃은 뒤 "사실 다시는 감독으로 우승을 못 할 것 같다는 생각을 하기도 했다"며 "코치로 시작해 다시 감독의 자리에 서게 해주고 우승의 기쁨까지 누리게 해준 구단에게 감사드린다"는 소회를 밝혔다. 이어 "시즌 전 약속을 지켜준 선수들이 대견하다"고 강조했다.

이 감독은 이번 플레이오프 전승 가도의 비결로 선수들의 '희생'을 꼽았다. 그는 "개성 강한 주전 선수들이 팀을 위해 자신의 자리를 내려놓고 역할을 다해줬기에 지금의 성과가 있었다"고 짚었다.

지도자로서 느끼는 우승의 무게감에 대해서도 털어놨다. 이 감독은 "선수 시절에는 사실 내 몸 관리만 잘하면 됐지만, 작전을 짜고 팀을 이끄는 과정의 압박감은 엄청났다"며 "너무 긴장해서 잠을 못 잘 정도였다"고 고백했다. 아울러 "하늘에 계신 KCC 명예회장님과 아버님께 감독으로 우승하겠다고 했던 약속을 지킬 수 있어 기쁘다"고 덧붙였다.

정규리그 6위의 기적을 일궈낸 이상민 감독은 이제 명실상부한 '우승 감독'의 반열에 올라 KCC의 새로운 황금기를 예고했다.