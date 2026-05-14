'와' KIA 드디어 폭발적 '완벽 타순' 찾았다! '2선빈→3도영→4아데를린→5호령→무려 8안타 합작' 두산전 1패 후 위닝시리즈라니... [광주 현장리뷰]

KIA 타이거즈가 두산 베어스를 5-3으로 꺾고 주중 3연전 위닝시리즈를 달성했다. KIA는 2회말 김호령의 2루타와 김태군의 적시타, 두산 1루수 실책으로 3점을 내며 역전했고, 3회말 아데를린의 2루타와 김호령의 적시 3루타로 추가 득점했다. KIA 선발 황동하는 6이닝 3실점으로 시즌 4승을 기록했으며, 김선빈, 김태군, 아데를린, 김호령, 김도영 등 타자들이 8안타를 합작하며 승리를 이끌었다.

KIA 타이거즈 선수들이 14일 광주 두산전에서 승리 후 기뻐하고 있다. /사진=KIA 타이거즈 제공

KIA 타이거즈 김호령의 14일 경기 모습. /사진=KIA 타이거즈 제공

KIA 타이거즈가 두산 베어스를 꺾고 주중 3연전 위닝시리즈의 주인공이 됐다.

KIA는 14일 광주-KIA 챔피언스필드에서 펼쳐진 두산과 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈경기에서 5-3으로 승리했다.

이 승리로 KIA는 지난 12일 두산전 패배 후 2연승에 성공, 2승 1패로 위닝시리즈를 장식했다. 19승 1무 20패로 5할 승률까지 1승만을 남겨놓게 됐다. 반면 두산은 2연패에 빠진 채 18승 1무 21패를 마크했다.

KIA는 박재현(우익수), 김선빈(지명타자), 김도영(3루수), 아데를린(1루수), 김호령(중견수), 윤도현(2루수), 한승연(좌익수), 김태군(포수), 박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 황동하였다.

두산은 정수빈(중견수), 손아섭(지명타자), 박준순(2루수), 카메론(우익수), 김민석(좌익수), 양의지(포수), 오명진(1루수), 박지훈(3루수), 박찬호(유격수) 순으로 선발 타순을 구성했다. 선발 투수는 벤자민이었다.

먼저 점수를 뽑은 건 두산이었다. 2회초 선두타자 카메론이 중전 안타로 출루한 뒤 1사 후 양의지가 좌측 담장을 넘어가는 투런포를 작렬시켰다.

그러자 KIA는 곧바로 이어진 2회말 승부를 뒤집었다. 선두타자 김호령이 우중간 2루타를 친 뒤 후속 윤도현의 희생번트 때 3루에 안착했다. 후속 한승연이 볼넷으로 출루한 가운데, 김태군이 중전 적시타를 터트렸다. 계속해서 박민의 3루 땅볼 때 1루 주자가 2루에서 포스 아웃됐다. 계속된 1, 3루 기회에서 박재현의 1루 땅볼 때 두산 1루수 포구 실책이 나왔고, 이 사이 한승연과 박민이 모두 홈을 밟았다. 점수는 3-2가 됐다.

KIA는 3회말 또 한 점을 달아났다. 1사 후 아데를린이 우중간 2루타로 출루한 뒤 김호령의 우익선상 안쪽에 떨어지는 적시 3루타 때 홈을 밟았다.

이후 두 팀은 7회 한 점씩 주고받았다. 7회초에는 선두타자 양의지가 좌월 솔로 아치를 그리며 멀티홈런 경기를 해냈다. 그러자 KIA는 7회말 2사 1, 3루에서 박치국이 정현창을 2루 땅볼로 유도했지만, 이때 박준순의 포구 실책이 나왔고 3루 주자 아데를린이 득점했다.

결국 KIA는 이 두 점 차 리드를 잘 지킨 끝에 5-3으로 승리했다.

KIA 선발 황동하는 6이닝 7피안타 1볼넷 3탈삼진 3실점(3자책)을 기록하며 승리 투수가 됐다. 시즌 4승 달성. 총 투구수는 85개. 이어 정해영(1이닝 1피안타 무실점), 김범수(⅔이닝 1피안타 1탈삼진 무실점), 성영탁(1⅓이닝 노히트 2탈삼진 무실점)이 차례로 투구하며 팀 승리를 이끌었다. 총 12안타를 몰아친 타선에서는 김선빈과 김태군이 3안타, 아데를린과 김호령이 각각 멀티히트를 기록했다. 김도영도 안타 1개를 보태며 2, 3, 4, 5번 타순에서 8안타를 합작했다. 최근 좋았던 박재현이 무안타로 침묵한 게 다소 아쉬웠지만, 짜임새 있는 중심 타순의 모습을 자랑한 게 고무적이었다.

반면 두산 선발 벤자민은 6이닝 9피안타 1볼넷 6탈삼진 4실점(2자책)을 기록하며 패전 투수가 됐다. 총 투구수는 102개. 이어 박치국(1이닝 2피안타 1탈삼진 1실점 비자책), 타무라(1이닝 1피안타 2탈삼진 무실점)가 차례로 투구했다. 총 9안타의 타선에서는 양의지가 4타수 3안타 3타점 2득점의 맹타를 휘둘렀으며, 정수빈과 카메론도 멀티히트 경기를 해냈다.

이제 KIA는 대구로 이동해 삼성 라이온즈와, 두산은 잠실로 돌아와 롯데 자이언츠와 각각 주말 3연전을 치른다.

KIA 타이거즈 황동하의 14일 투구 모습. /사진=KIA 타이거즈 제공