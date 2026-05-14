강민호 시즌 1호포 드디어 터졌다! 이재현 만루홈런과 백투백... 1군 복귀 이튿날 '249일 만에 대포' [잠실 현장]

삼성 라이온즈 강민호가 14일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 경기에서 시즌 첫 홈런을 터뜨렸다. 이는 지난해 9월 7일 한화 이글스전 이후 249일 만에 나온 홈런이었다. 강민호는 2회초 송승기를 상대로 솔로 홈런을 기록했으며, 앞서 이재현의 만루홈런에 이은 백투백 홈런이었다.
삼성 라이온즈 주전 포수 강민호(41)의 홈런포가 드디어 터졌다.
강민호는 14일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 경기 첫 타석에서 올 시즌 29경기 만에 1호 아치를 그렸다. 지난 해 9월 7일 한화 이글스전 이후 249일 만에 쏘아올린 대포였다.
이날 선발 8번타자 포수로 출장한 그는 팀이 4-0으로 앞선 2회초 상대 선발 송승기에게서 솔로 홈런을 터뜨렸다. 앞서 7번타자 이재현의 그랜드슬램에 이은 백투백 홈런이었다. 볼카운트 0-1에서 2구째 한가운데 커브(시속 120㎞)를 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다. 비거리는 118m.
올 시즌 초반 타격 슬럼프를 겪은 강민호는 지난 3일 1군 엔트리에서 제외돼 퓨처스리그에서 재정비의 시간을 가졌다. 13일 LG전에 열흘 만에 복귀한 그는 첫 경기에서 2루타 2개로 2타점을 기록하며 타격감 회복을 알렸다.
박진만 삼성 감독은 이날 경기에 앞서 "강민호는 하위타선에서 타점을 올릴 수 있는 능력을 갖고 있는 선수다. (복귀 첫 경기에) 부담이 있었을 텐데 타석에서 좋은 활약을 해줘 앞으로가 더 기대된다"며 "민호까지 살아나면 우리 타순은 어디 빠지는 데 없이 1번부터 9번까지 잘 흘러갈 수 있다"고 말했다.