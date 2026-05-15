'스타대상 출신' 양민혁 또 강원 찾는다! 17일 울산전 팬 사인회→친필 사인볼도 선물

잉글랜드 토트넘에서 활약 중인 양민혁이 오는 17일 강릉하이원아레나에서 열리는 울산 HD와 강원FC의 K리그1 홈경기를 방문한다. 양민혁은 경기 전 팬사인회와 하이파이브 행사를 통해 팬들과 만나고, 하프타임에는 환영 행사와 함께 친필 사인볼을 선물할 예정이다. 그는 2024시즌 강원FC에서 뛰어난 활약을 펼치며 K리그1 베스트11과 영플레이어상을 동시에 수상했고, 이후 토트넘과 계약하며 유럽 무대에 진출했다.

양민혁. /사진=토트넘 SNS

잉글랜드에서 활약 중인 양민혁(20·토트넘)이 올해도 '친정' 강원FC를 찾는다.

강원FC는 14일 "양민혁이 오는 17일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 15라운드 홈경기를 방문해 강원 팬들과 특별한 추억을 만든다"고 전했다. 양민혁은 지난 해에도 강릉하이원아레나를 찾은 바 있다.

강원FC는 양민혁과 팬들이 함께할 수 있는 시간을 마련했다. 양민혁은 경기 전 하이파이브 행사와 팬사인회를 통해 팬들과 직접 만난다. 팬사인회는 양민혁을 상징하는 등번호 47에 맞춰 현장에서 선착순 47팀을 모집한다. 가정의 달인 5월을 맞아 가족 단위 팬들이 참가할 수 있다. 자세한 내용은 강원FC 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

하프타임에는 양민혁 환영 행사가 진행된다. 1년 만에 강릉하이원아레나를 찾은 양민혁이 팬들에게 직접 인사를 전한다. 경기장 전광판에는 양민혁의 강원FC 시절 활약 영상이 상영돼 팬들과 함께 추억을 나눈다. 양민혁은 관중석을 돌며 친필 사인볼을 팬들에게 선물할 예정이다.

양민혁은 2024시즌 강원FC 돌풍을 이끈 주역이다. 준프로 신분으로 프로 무대에 데뷔한 양민혁은 리그 38경기 12골 6도움을 기록했다. 양민혁은 K리그 이달의 영플레이어상을 역대 최초로 4회 연속 수상했다. 시즌 종료 후에는 K리그1 베스트11과 영플레이어상을 동시에 수상하며 역대급 데뷔 시즌을 완성했다.

지난 2024년 11월 서울 프레스센터에서 진행된 2024 퓨처스 스타대상 시상식(주최 스타뉴스)에서 축구부문 대상을 수상한 양민혁이 수상 소감을 말하고 있다. ‘퓨처스 스타대상’은 한국 스포츠 발전과 아마추어 체육 활성화에 기여하고자 제정됐다 /사진=이동훈 기자

또 양민혁은 강원FC 소속이던 지난 2024년 스타뉴스가 주최·주관한 2024 퓨처스 스타대상에서 축구 부문 스타대상 영예를 안았다. 수상자 선정위원으로 참여했던 한준희 해설위원은 양민혁에 대해 "세계를 향해 도전하는 한국축구 미래"라고 극찬한 바 있다.

강원에서 특급 활약을 펼친 양민혁은 지난 해 1월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘과 계약하며 유럽 무대에 진출했다. 유럽 진출 첫 시즌 후반기 잉글랜드 챔피언십 퀸즈 파크 레인저스(QPR)에 임대돼 뛰었다. 올 시즌에는 챔피언십 소속의 포츠머스, 코번트리 시티에서 임대 생활을 보냈다.

강원FC는 "47번으로 시작한 양민혁의 이야기는 이제 더 큰 무대로 향하고 있다"면서 "양민혁은 잉글랜드 토트넘 홋스퍼 이적으로 유럽 무대에 진출했다. 지난해에는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아지역 3차 예선 요르단전에서 처음 성인 대표팀 유니폼도 입었다. 강릉하이원아레나를 누비던 양민혁이 성장한 모습으로 다시 팬들 앞에 선다"고 기대했다.