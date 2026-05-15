아! 사고 친 김하성, 치명적 송구 실책→5연승 무산 빌미 제공... 무안타로 타율도 0.111로 추락

김하성은 15일 시카고 컵스와의 경기에서 3타수 무안타 1삼진을 기록하며 시즌 타율이 0.111로 하락했다. 그는 6회초 수비에서 치명적인 송구 실책을 범해 무사 1, 3루 위기를 자초했고, 이로 인해 애틀랜타는 선취점을 허용했다. 결국 애틀랜타는 컵스에 0-2로 패하며 5연승 도전이 무산됐다.

송구 실책을 하는 김하성. /AFPBBNews=뉴스1

수비하는 김하성. /AFPBBNews=뉴스1

부상을 털고 돌아온 김하성(31·애틀랜타 브레이브스)이 메이저리그 3경기 만에 수비에서 아쉬운 실책을 범하고 말았다. 더구나 선취점을 내주는 치명적인 실수로 이어지며 아쉬운 경기를 했다.

김하성은 15일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타에 위치한 트루이스트 파크에서 열린 시카고 컵스와 '2026 메이저리그(MLB)' 홈 경기에 8번 타자 겸 유격수로 선발 출장해 3타수 무안타 1삼진을 기록했다.

전날(14일) 경기에서 3타수 1안타로 시즌 첫 안타를 친 김하성은 다시 안타를 추가하지 못하며 시즌 타율이 0.167에서 0.111로 하락했다. OPS(출루율+장타율)는 0.453에서 0.311로 더 떨어졌다.

애틀랜타는 좌완 크리스 세일을 선발 투수로 내세웠다. 드레이크 볼드윈(포수-)-아지 알비스(2루수)-맷 올슨(1루수)-마이클 해리스(중견수)-오두본 마우리시오(좌익수)-오스틴 라일리(3루수)-도미니크 스미스(지명타자)-김하성(유격수)-마이크 야스트렘스키(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

이에 맞선 컵스는 우완 벤 브라운이 선발 투수로 마운드에 올랐다. 니코 호너(2루수)- 알렉스 브레그먼(3루수)-이안 햅(좌익수)-스즈키 세이야(지명타자)-맷 쇼(우익수)-마이클 부시(1루수)-댄스비 스완슨(유격수)-미구엘 아마야(포수)-피트 크로우 암스트롱(중견수) 순으로 선발 라인업을 짰다.

이날 김하성의 타석에서는 전반적으로 운이 따르지 않았다. 김하성은 2회말 2사 1, 2루 득점 기회에서 첫 타석을 맞았지만 초구 시속 96.8마일(약 155.8km) 싱커를 공략했으나 1루수 뜬공에 그쳤다. 5회말에는 바뀐 투수 호비 밀너의 패스트볼을 잘 받아쳐 중전 안타성 타구를 날렸으나, 수비 시프트로 베이스 근처에 있던 2루수 정면으로 향하며 땅볼로 물러났다. 7회말 마지막 타석에서는 필 마톤을 상대로 3구 삼진을 당하며 이날 경기를 마감했다.

치명적인 실책까지 범하고 말았다. 0-0의 팽팽한 균형이 이어지던 6회초 수비에서 나왔다. 무사 1루 상황에서 스즈키 세이야의 땅볼 타구가 김하성에게 향했다. 병살타가 기대되는 코스였으나, 김하성이 포구 후 공을 빼는 과정에서 한 번에 잡지 못하며 스텝이 꼬였다. 이어 송구마저 2루수 알비스의 키를 넘기는 악송구로 이어지며 무사 1, 3루 위기를 자초했다. 김하성의 이번 시즌 첫 번째 실책이 기록된 순간이었다. 결국 후속 타자 맷 쇼의 땅볼 때 3루 주자 이안 햅이 홈을 밟으며 애틀랜타는 뼈아픈 선취점을 허용했다.

1-0으로 컵스가 리드를 가져갔고 8회초 선두타자 이안 햅이 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 더하며 2-0으로 경기를 끝냈다. 5연승에 도전했던 애틀랜타는 아쉽게 4연승에서 끊겼다.

애틀랜타 선발 세일은 제 몫을 다했다. 6이닝 5피안타 2볼넷 8탈삼진 1실점(비자책)으로 호투하며 컵스 타선을 억제했다. 이날 호투로 시즌 평균자책점은 1.96까지 내려갔지만, 타선의 전폭적인 지원을 받지 못하며 시즌 3패째(6승)를 떠안았다.