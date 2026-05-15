교육부, '2026 APEC 국제교육 선도교사단 공동연수' 개최

교육부는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 국제교육협력원과 오는 16일 서울 프레지던트 호텔에서 '에이펙 국제교육 선도교사단 공동연수(워크숍)'를 개최한다고 15일 밝혔다./사진=뉴시스

교육부는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 국제교육협력원과 오는 16일 서울 프레지던트 호텔에서 '에이펙 국제교육 선도교사단 공동연수(워크숍)'를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 공동연수는 올해 국제교육 선도교사단 48명을 신규 위촉하고 에이펙 교육협력 사업의 성과와 사업 추진 방향 등을 공유하기 위해 마련됐다.

공동연수에는 올해 에이펙 교육협력 사업에 참여하는 우리나라 교사와 예비 교사, 인도네시아·태국·필리핀의 교육부 정책가 및 주한 대사관 관계자 등 100여명이 참석한다.

교육부는 1999년 제7차 에이펙 정상회의에서 역내 지식·정보 격차 해소를 위한 디지털 교육 연구과제(프로젝트)의 필요성을 제안한 이후 APEC 회원 경제체와 교사 교류, 학술 협력, 국제 포럼 등 다양한 교육 협력 사업을 지속적으로 추진했다.

특히 지난해에는 제7차 에이펙 교육장관회의를 제주에서 성공적으로 개최하고 21개 회원 경제체 만장일치로 공동 성명서를 채택해 인공지능(AI)·디지털 대전환 시대의 교사 역량 강화와 국제교육 협력 확대를 역내 핵심 과제로 확인했다.

이번 공동연수는 그 후속 조치의 일환으로, 현장 교사를 중심으로 에이펙 교육 협력의 실질적 성과를 확산하는 데 목적이 있다. 공동연수는 에이펙 교육 정책가 회의, 개회식, 연구과제(프로젝트) 발표 등의 순서로 진행된다.

우선 에이펙 교육 정책가 회의에서는 교육부 국제교육기획관이 인도네시아·태국·필리핀 3개국 교육부 정책가 및 주한 대사관 관계자와 교육 협력 강화 방안을 논의한다.

이후 연구과제 발표에서는 에이펙 국제교육협력원이 2025년 사업의 성과와 향후 계획을 공유하고 3개국 교육부 정책가가 올해 선도교사단과 함께 진행할 해외 협력 연구과제의 방향을 소개한다.

아울러 지난해 선도교사단 참여 교사 4인의 우수사례 발표도 이어진다. 특히, 이번 공동연수에서는 올해 선도교사단이 중점적으로 참여할 3대 핵심 사업도 소개할 예정이다.

올해는 25개 팀(11개국 800여명)의 국내외 교사와 학생이 참여하게 되며, AI, 디지털 전환, 기후변화 등을 주제로 함께 배우고 성장하는 국제교류의 장이 될 것으로 기대된다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "선도교사단은 우리나라 교육 현장의 우수한 AI, 디지털 수업 역량을 아시아·태평양 전역에 공유하는 중요한 인적 기반이다"라며 "앞으로도 교육부는 선도교사단이 국제 무대에서 역량을 발휘하고 에이펙 교육 협력의 성과를 확산해나갈 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.