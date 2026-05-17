삼성 김재윤, 구대성-손승락-정우람-진필중 이어 'KBO 역대 5번째' 7시즌 연속 10세이브 '-1'

삼성 라이온즈의 클로저 김재윤은 KBO 리그 역대 5번째로 7시즌 연속 두 자릿수 세이브 달성까지 한 개를 남겨두고 있다. 그는 2016시즌부터 두 자릿수 세이브를 기록하기 시작하여 2022시즌에는 개인 최다인 33세이브를 달성했다. 김재윤은 올 시즌 9세이브를 기록 중이며, 지난 5월 8일에는 통산 200세이브를 달성했다.

삼성 라이온즈 김재윤. /사진=김진경 대기자

삼성 라이온즈 클로저 김재윤(36)이 KBO 리그 역대 5번째 7시즌 연속 두 자릿수 세이브 달성까지 한 개를 남겨두고 있다.

2015시즌 KT 위즈에서 데뷔한 김재윤은 2016시즌 14세이브로 처음 두 자릿수 세이브를 기록했다.

이후 2020시즌 21세이브를 마크 하며 연속 시즌 기록을 시작했고, 2021시즌과 2023시즌에는 각각 32세이브를 올리는 등 꾸준한 활약을 이어왔다.

특히 2022시즌에는 개인 한 시즌 최다인 33세이브를 달성하며 리그 정상급 마무리 투수로 자리매김했다.

이번 시즌에도 김재윤의 활약은 이어지고 있다. 김재윤은 올 시즌 19경기에 등판해 평균자책점 2.65, 9세이브의 성적을 올리고 있다. 특히 지난 5월 8일 창원 NC전에서 역대 6번째로 통산 200세이브 고지에 올랐다.

KBO 리그에서 7시즌 이상 연속 10세이브를 기록한 선수는 구대성(전 한화), 손승락(전 롯데), 정우람(전 한화), 진필중(전 LG)까지 총 4명이다.

구대성과 손승락은 각각 9시즌 연속 두 자릿수 세이브를 기록했으며, 정우람은 8시즌, 진필중은 7시즌 연속 기록을 세운 바 있다. 김재윤이 이번 기록을 달성할 경우, 진필중과 함께 역대 공동 4위에 이름을 올리게 된다.