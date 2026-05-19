[포토] '안봐도 넘어갔지' 전민재

롯데 7번타자 전민재가 19일 한화생명이글스파크에서 열리는 2026KBO리그 한화이글스와 롯데자이언츠 경기 2회초 에르난데스를 상대로 역전 2점홈런을 터트린 후 홈인하고 있다. 2026.05.19.

롯데 7번타자 전민재가 19일 한화생명이글스파크에서 열리는 2026KBO리그 한화이글스와 롯데자이언츠 경기 2회초 에르난데스를 상대로 역전 2점홈런을 터트린 후 홈인하고 있다. 축하하는 김태형 감독. 2026.05.19.