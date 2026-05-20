두산 베어스, 오늘(20일) 잠실야구장 홈 경기서 배우 정희수 승리 기원 시구 나선다

배우 정희수가 20일 잠실야구장에서 열리는 NC 다이노스와의 정규시즌 맞대결에서 두산 베어스의 승리 기원 시구를 진행했다. 정희수는 최근 '뷰티풀너드' 등 유튜브 채널에서 인기를 얻었으며, 'SNL코리아 시즌8' 크루로 발탁되어 활동 중이다. 그녀는 시구자로 초대되어 떨리고 설렌다며 두산 베어스 선수들에게 좋은 기운을 전하겠다고 소감을 밝혔다.

배우 정희수. /사진=두산 베어스 제공

배우 정희수가 잠실야구장 마운드에 오른다.

두산 베어스(사장 고영섭)는 20일 오후 6시 30분 서울 잠실야구장에서 열리는 NC 다이노스와 정규시즌 맞대결에서 승리 기원 시구를 진행한다.

이날 시구는 배우 정희수가 장식한다. 정희수는 최근 '뷰티풀너드' 등 각종 유튜브 채널에서 넓은 연기 스펙트럼과 탁월한 캐릭터 소화력으로 인기를 끌었다.

이러한 활약을 바탕으로 쿠팡플레이 코미디 시리즈 'SNL코리아 시즌8' 크루로 발탁되며 뜨거운 사랑을 받고 있다.

정희수는 "승리 기원 시구자로 초대돼 굉장히 떨리고 설렌다"며 "두산 베어스 선수들에게 좋은 기운을 전할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"라고 소감을 전했다.