"아내와 통화하며 감격 눈물" 아스널 선수들, 훈련장서 우승 파티... "내가 끝났다고 했지" 라이스 '예언 적중'

아스널 선수들이 구단 훈련장에 모여 맨체스터 시티의 경기를 지켜본 뒤 22년 만의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승이 확정되자 열광적인 축하 파티를 벌였다. 미켈 아르테타 감독의 지도력과 구단의 신뢰가 결실을 맺어 아스널은 구단 통산 14번째 1부 리그 우승을 기록했다. 데클란 라이스는 자신의 소셜미디어에 동료들과 환호하는 사진을 올리며 "내가 말했지, 끝났다고"라고 적었고, 선수단 가족들과 팬들도 기쁨을 나눴다.

우승 후 기뻐하는 아스널 선수들. /사진=데클란 라이스 SNS 갈무리

아스널 선수들이 팀 훈련장서 우승 기쁨을 만끽하고 있다. /사진=SNS

아스널 선수들이 구단 훈련장에 모여 서로 부둥켜안고 춤판을 벌이며 22년 만의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 기쁨을 만끽했다.

영국 '더선'은 20일(한국시간) "아스널 선수들이 구단 훈련장에 모여 맨체스터 시티(맨시티)의 경기를 지켜본 뒤 우승이 확정되자 열광적인 축하 파티를 벌였다"고 보도했다.

이날 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 열린 2025~2026 EPL 37라운드에서 맨체스터 시티가 본머스와 1-1로 비기며 아스널의 우승이 조기 확정됐다. 전날 번리를 1-0으로 꺾은 1위 아스널은 승점 82를 확보, 맨시티와의 격차를 4점으로 벌리며 주말 최종전 결과와 상관없이 우승컵을 들어 올릴 수 있게 됐다.

아스널의 EPL 우승은 아르센 벵거 감독 시절인 2003~2004시즌 무패 우승 신화 이후 무려 22년 만이다. 지난 세 시즌 동안 맨시티와 리버풀에 밀려 3년 연속 준우승에 그쳤으나 올해는 미켈 아르테타 감독의 지도력과 구단의 신뢰가 마침내 결실을 봤다. 아스널은 구단 통산 14번째 1부 리그 우승을 기록하며 맨체스터 유나이티드, 리버풀(이상 20회)에 이어 최다 우승 단독 3위 자리를 지켰다.

미켈 아르테타 감독은 콜니 훈련장에 선수들을 소집해 맨시티전을 함께 시청했다. 이어 뜨거운 우승 파티가 펼쳐졌다.

기뻐하는 아스널 팬들. /AFPBBNews=뉴스1

거리로 나온 아스널 팬들의 모습. /AFPBBNews=뉴스1

데클란 라이스는 자신의 소셜미디어(SNS)에 동료들과 환호하는 사진을 올리며 "내가 말했지, 끝났다고"라고 적었다. 이 게시물에는 전 첼시 소속 알레산드레 파투와 팝스타 제스 글린 등 유명 인사들이 축하 댓글을 남겼다.

선수들이 환호하는 영상도 SNS를 뜨겁게 달궜다. 매체는 "부카요 사카와 가브리엘 마갈량이스는 서로 부둥켜안았고, 리카르도 칼라피오리는 윌리엄 살리바를 번쩍 들어 올리며 환호했다. 율리엔 팀버도 구단 스태프가 인파 위로 헹가래를 받는 영상을 공유했다"고 전했다.

훈련장에 동행하지 않은 선수단 가족들도 기쁨을 나눴다. 매체는 "벤 화이트의 부인 밀리 화이트는 마르틴 외데고르, 카이 하베르츠의 아내들과 함께 경기를 시청했다고 전했다. 가브리엘은 아내와 통화하며 감격의 눈물을 쏟았다"고 전했다.

아스널 팬들도 우승 확정 후 홈구장 에미레이츠 스타디움으로 몰려들었고, 북런던 일대 펍과 거리는 축제 분위기로 물들었다.

매체는 "아스널 레전드 이안 라이트 역시 거리에서 샴페인을 터뜨리며 기뻐했다. 현장에는 아기를 안고 나온 팬을 비롯해 남녀노소 수많은 인파가 몰려 활기를 띠었다"고 전했다.

한편 아스널은 오는 25일 자정 크리스털 팰리스와 리그 최종전 원정 경기를 치른다. 이어 31일 오전 1시 파리 생제르맹(PSG)과 2025~2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 맞붙어 더블(2관왕)에 도전한다.