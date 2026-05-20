'0:0→2:2→4:5→6:5' 조병현 연이틀 무너뜨린 김웅빈! 키움, 9회말 끝내기 승리로 3연승 질주![고척 현장리뷰]

키움 히어로즈가 SSG 랜더스의 마무리 조병현을 연이틀 무너뜨리는 무서운 뒷심을 발휘하며 짜릿한 3연승을 달렸다.

키움은 20일 서울 구로구에 위치한 고척스카이돔에서 열린 SSG와 홈 경기서 6-5로 이겼다.

이날 SSG는 박성한(유격수)-정준재(2루수)-최지훈(중견수)-에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-안상현(3루수)-이정범(1루수)-이지영(포수)-채현우(우익수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 외국인 좌완 베니지아노,

이에 맞선 키움은 서건창(2루수)-안치홍(지명타자)-임병욱(우익수)-최주환(1루수)-이형종(좌익수)-김웅빈(3루수)-김건희(포수)-권현빈(유격수)-박주홍(중견수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 우완 하영민이다.

선취점은 키움의 몫이었다. 1회말 키움은 선두타자 서건창이 상대 1루수 이정범의 실책으로 출루해 기회를 잡았다. 후속 타자 안치홍이 중견수 뜬공, 임병욱이 삼진으로 물러나며 기회가 무산되는 듯했으나, 최주환이 침착하게 볼넷을 골라내며 2사 1, 2루 불씨를 살렸다.

여기서 해결사로 나선 것은 이형종이었다. 이형종은 상대 투수를 공략해 깨끗한 중전 적시타를 터뜨리며 주자를 홈으로 불러들였다. 키움이 1-0으로 먼저 앞서나갔다.

SSG의 반격도 만만치 않았다. 2회초 선두타자로 나선 에레디아가 좌중간을 가르는 시원한 2루타를 터뜨리며 단숨에 득점권 기회를 만들었다. 김재환이 삼진으로 물러나 아쉬움을 삼켰지만, 다음 타석에 들어선 안상현이 집중력을 발휘했다. 안상현은 키움 마운드를 상대로 좌전 적시타를 때려내며 2루 주자 에레디아를 홈으로 불러들였다. SSG가 곧바로 1-1 동점을 만들며 경기를 원점으로 돌렸다.

팽팽하던 균형을 깨뜨린 것은 다시 한번 키움의 이형종이었다. 3회말 2사 주자 없는 상황에서 타석에 선 이형종은 볼카운트 1볼-1스트라이크에서 배트를 힘차게 돌렸다. 베니지아노의 3구째 136km짜리 체인지업이 밋밋하게 들어오자 이를 놓치지 않고 통타했다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있었던 타구는 좌측 외야 스탠드에 꽂혔다. 비거리 120m짜리 대형 솔로 홈런이었다.

5회초 공격에서 SSG는 다시 한번 집중력을 발휘했다. 2사 주자 없는 상황에서 박성한이 우중간을 완전히 가르는 호쾌한 2루타를 터뜨리며 단숨에 득점권에 나갔다.

동점 기회를 잡은 SSG는 후속 타자 정준재가 해결사로 나섰다. 정준재는 하영민을 공략해 큼지막한 적시 3루타를 작렬시켰다. 그사이 2루 주자 박성한이 여유롭게 홈을 밟으며 스코어는 2-2, 경기는 다시 한번 치열한 원점으로 돌아갔다.

7회초 SSG는 선두타자 이정범이 비디오 판독 끝에 1루수 쪽 내야안타로 출루하며 포문을 열었다. SSG는 곧바로 대주자 오태곤을 투입했고, 이지영의 희생번트로 1사 2루 기회를 잡았다. 다음 채현우가 2루수 플라이로 물러났으나, 박성한이 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 골라 나가며 2사 1, 2루 기회를 이어갔다.

여기서 5회 동점타의 주인공 정준재가 다시 한번 해결사가 됐다. 정준재는 5구째를 공략해 우익수 왼쪽 적시타를 터뜨렸고, 그사이 2루 주자 오태곤이 홈을 밟으며 SSG가 3-2로 역전에 성공했다.

8회초 SSG는 선두타자 에레디아가 우중간을 가르는 시원한 2루타를 터뜨리며 공격의 물꼬를 텄다. 이어 김재환이 중견수 플라이로 물러났으나, 그사이 2루 주자 에레디아가 3루까지 안착하며 1사 3루 찬스를 맞이했다. 타석에 들어선 안상현은 조영건의 5구째를 받아쳐 우전 적시 1루타를 작렬시켰다. 3루 주자 에레디아가 여유 있게 홈을 밟으며 SSG는 4-2로 점수 차를 벌렸다.

그러나 키움은 포기하지 않았다. 8회말 2사 이후 김웅빈이 좌전 안타를 친 뒤 김건희가 좌중월 투런포로 4-4 다시 균형을 맞췄다. 2볼-2스트라이크에서 노경은의 높은 포크볼 실투를 그대로 받아쳐 좌중간 담장을 넘긴 것이다. 김건희의 시즌 3호 홈런이었다.

SSG는 9회초 최지훈의 희생플라이로 5-4 리드를 잡으며 승리를 눈앞에 두는 듯했다. 하지만 9회말 마운드에 오른 마무리 조병현이 키움의 끈질긴 추격을 막아내지 못했다. 키움은 마지막 공격에서 무서운 집중력으로 SSG 마운드를 압박했다. 서건창의 몸에 맞는 공을 시작으로 임병욱까지 출루해 1사 1, 2루의 한 방이면 동점 내지 역전까지 가능한 기회를 잡았다.

여기서 최주환이 1사 1, 2루 득점권 찬스에서 조병현을 상대로 동점 적시타를 터뜨렸다. 점수는 5-5, 경기는 다시 한번 요동쳤다.