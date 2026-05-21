[공식발표] 키움 파격 행보! 이용규가 1군 플레잉 타격코치행→'퇴단' 김태완 공백 메운다 "체계적 육성 시스템 구축"

키움 히어로즈는 타격 파트 코치진을 전면 개편했다. 김태완 1군 타격코치가 자진 사퇴했으며, 이용규가 1군 플레잉 타격코치로 빈자리를 채웠다. 키움 구단은 투수 파트에 이어 타격 파트에도 '총괄코치 제도'를 도입하여 체계적인 육성 시스템을 구축할 계획이라고 밝혔다.

이용규 신임 1군 플레잉타격 코치. /사진=키움 히어로즈

이용규 신임 1군 플레잉타격 코치. /사진=키움 히어로즈

키움 히어로즈가 타격 파트 코치진을 전면 개편하는 파격적인 결단을 내렸다. 베테랑 외야수 이용규(41)가 이제는 1군 플레잉 타격코치로서 팀의 방망이를 직접 지휘할 예정이다.

키움 구단은 21일 오후 "김태완 1군 타격코치가 일신상의 사유로 자진 사퇴 의사를 밝혔고, 구단은 이를 수용했다. 빈자리는 이용규 플레잉코치가 채우며, 앞으로 플레잉 타격코치로서 1군 타격 파트를 담당한다"고 공식 발표했다.

키움 구단에 따르면 키움은 투수 파트에 이어 타격 파트에도 '총괄코치 제도'를 전격 도입하기로 했다. 구단은 지난 시즌 종료 후 김수경 투수 총괄코치를 선임해 선수의 성장 단계별 맞춤 지도와 팀 철학에 기반한 일관된 육성 시스템을 구축해왔다. 이 과정에서 명확하고 긍정적인 성과를 확인한 구단은 타격 파트에도 동일한 시스템을 적용해 시너지를 극대화하겠다는 계산이다.

새로운 타격 시스템의 컨트롤 타워는 강병식 수석코치가 맡는다. 강 수석코치가 임시 타격 총괄코치를 겸직하며 중심을 잡는다. 여기에 1군 타격을 담당할 이용규 플레잉 타격코치를 비롯해, 퓨처스팀(2군)의 장영석 타격코치, 고양 잔류군의 박병호 잔류군 선임코치가 유기적으로 결합한다. 구단은 "이들 코치들과 함께 함께 체계적이고 일원화된 타격 지도 및 육성 시스템을 구축할 계획"이라고 강조했다.