대구·대전·광주·울산서 글로벌 창업도시 첫 깃발 날린다

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’에서 볼 수 있습니다.]

올해 선정될 4대 과기원을 중심으로 한 창업도시. /사진=중소벤처기업부

정부가 4대 과기원이 위치한 도시를 '창업도시 프로젝트'의 교두보로 삼아 글로벌 창업도시 육성에 나선다. 지역별 특성에 맞춰 지역이 주도하는 딥테크 생태계를 구축할 계획이다. 이를 통해 2030년까지 세계 100위권 창업도시를 5곳 만드는 게 목표다.

중소벤처기업부는 21일 대구 대구과학기술원(DGIST) 컨벤션홀에서 지방정부, 4대 과기원, 지역 창업지원기관 등과 함께 '창업도시 조성 프로젝트 전략 발표회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 4월 '국가창업시대 전략회의'에서 발표한 '창업도시 조성 프로젝트 계획'의 후속 행사다. 정부의 기본 계획을 바탕으로 지역별 특성과 강점을 반영한 창업도시 전략을 공유하고 정부와 지방정부 간 긴밀한 협력체계를 구축하기 위한 업무협약도 함께 진행됐다.

이날 한성숙 중기부 장관을 비롯해 대구·광주·대전‧울산 부시장급 인사와 한국과학기술원(KAIST)·대구과학기술원(DGIST)·광주과학기술원(GIST)·울산과학기술원(UNIST) 총장 및 지역별 '창업도시 추진단' 등 80여명이 참석했다.

'창업도시 조성 프로젝트'는 대구·광주·대전·울산 4개 도시의 특화 전략을 반영해 지역 주도의 지속 가능한 창업생태계를 구축하기 위한 프로젝트다. 인재양성, 사업화, 투자, 인프라 등 정부의 스타트업 성장 패키지 지원을 기반으로 한다.

특히 4개 지역의 과학기술원을 중심으로 대학·연구소·기업·투자기관 등이 협력하는 통합 거버넌스를 구축하는 데 중점을 둔다. 기술인재 양성부터 창업·성장·정착까지 이어지는 선순환 구조를 만드는 걸 추구한다.

정부는 이번 프로젝트를 통해 2030년까지 세계 창업생태계 순위 100위권 내 창업도시를 5곳 이상 만들려고 한다. 이날 발표회에서 4개 지방정부가 지역의 기술·산업적 특성과 강점을 반영한 차별화된 창업도시 전략을 발표했다.

대구광역시는 '인공지능·로봇 스타트업이 주도하는 첨단제조 인공지능 전환(AX) 선도 도시' 조성을 목표로 세웠다. DGIST 등의 연구 역량을 활용해 로봇·모빌리티, 의료·바이오, 인공지능·소프트웨어 분야 중심의 딥테크 테스트베드 구축 전략을 제시했다.

대전광역시는 KAIST와 출연연의 연구 역량을 바탕으로 우주·방산, 인공지능·로봇, 바이오 3대 분야 중심의 딥테크 창업생태계 조성 전략을 발표했다. 또 혁신기술 기반 유니콘 스타트업 육성을 위한 과학기술 혁신도시 조성 전략도 함께 선보였다.

광주광역시는 GIST 중심의 연구인력 기반 딥테크 기술개발 및 첨단기술 실증도시 모델을 제시하고 미래모빌리티, 에너지, 인공지능‧반도체 분야를 집중 육성할 방침이다. 아울러 인근 나주시의 한국에너지공과대학교, 한국전력 등의 에너지 인프라와 연계한 광역형 창업생태계 조성 방향도 내세웠다.

울산광역시는 UNIST와 지역 주력 대기업의 산업단지 기반을 활용해 제조 인공지능과 미래모빌리티 중심의 글로벌 실증형 창업도시 전략을 발표했다. 자동차, 조선, 석유화학 등 울산 3대 주력산업 현장에서 스타트업의 혁신 기술이 곧바로 사업화로 이어지는 개방형 실증 특화도시를 조성할 계획이다.

이어 중기부와 4개 지방정부는 '창업도시 조성 프로젝트'의 성공적인 추진을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다. 각 기관은 △과학기술원 중심의 기술인재 발굴·육성 △우수 창업기업의 지역 유입 촉진 △창업기업의 기술개발·사업화·투자 지원 △지속 가능한 지역 창업 환경 조성 △정착‧성장을 위한 정주여건 개선 등을 위해 상호 협력하기로 했다.

한성숙 중기부 장관은 "수도권 중심의 창업 구조를 넘어 지역에서도 기술창업이 활발히 일어나고 지역에서 성장한 기업이 다시 지역에 정착하는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "창업도시 프로젝트를 통해 지역이 스스로 성장동력을 만들어가는 자생적 창업생태계를 조성하고 대한민국 어디서나 창업하기 좋은 환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]