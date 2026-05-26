日야구계 발칵! 이승엽팀 감독, '딸 폭행 혐의'로 긴급 체포 후 석방→알콜 검출 "욱해서 그랬다" 해명에도 구단은 경질 검토

이승엽이 타격코치로 있는 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독이 딸을 폭행한 혐의로 체포되었다가 석방되는 사상 초유의 사태가 발생했다. 아베 감독은 자매 싸움을 말리던 중 장녀의 말대꾸에 욱해서 목을 졸랐으며, 체포 후 알코올 반응까지 검출되었다. 요미우리 구단은 아베 감독의 경질을 포함한 중징계를 검토 중이며, 하시가미 히데키 수석코치가 감독 대행을 맡아 교류전을 치르게 되었다.

아베 신노스케 감독. /사진=요미우리 자이언츠 공식 SNS

이승엽 1군 타격코치(왼쪽부터), 마쓰이 히데키 순회코치, 아베 신노스케 요미우리 감독. /사진=요미우리 자이언츠 공식 SNS

일본프로야구(NPB) 현역 사령탑이 현행범으로 체포되는 사상 초유의 사태가 발생해 열도가 뒤집어졌다. 이승엽(50)이 타격코치로 활동하고 있는 요미우리 자이언츠 아베 신노스케(47) 감독이 딸을 폭행한 혐의로 전격 체포됐다 석방되면서 구단이 경질을 포함한 중징계 검토에 착수했다.

일본 스포니치 아넥스 등 복수 언론들에 따르면 아베 감독은 지난 25일 오후 7시 10분쯤 도쿄 시부야구 자택에서 18세 장녀를 폭행한 혐의로 현행범 체포됐다. 장녀의 '아동상담소' 신고를 받고 출동한 경찰관에 의해 연행됐으며, 체포 이후 측정 결과 알콜 반응까지 검출된 것으로 확인됐다.

사건의 발단은 자매간의 사소한 다툼이었다. 관계자들에 따르면 아베 감독은 자택에서 18세 장녀와 15세 차녀가 싸우는 것을 말리기 위해 중재에 나섰다. 그러나 이 과정에서 장녀가 말대꾸를 하자 목을 졸랐다. "욱해서 순간적으로 감정을 주체하지 못했다"고 경찰 조사에서 진술한 것으로 알려졌다.

다행히 장녀에게 별다른 부상은 없는 상태다. 장녀 역시 신고한 이후, 사건이 걷잡을 수 없이 커진 것과 아버지와 다툰 것에 대해 깊이 반성하고 있는 것으로 전해졌다. 아베 감독은 조사를 마친 뒤 26일 자정을 넘긴 시점에 시부야 경찰서에서 석방됐다.

당장 26일부터 소프트뱅크 호크스의 연전을 시작으로 '센트럴리그·퍼시픽리그 교류전'을 앞두고 요미우리 구단은 그야말로 날벼락을 맞았다. 이승엽 1군 타격 코치를 비롯한 코칭스태프와 선수단은 큰 충격에 빠진 채 비상체제에 돌입했다. 우선, 26일 경기에는 하시가미 히데키(61) 수석코치 감독 대행을 맡아 임시로 지휘봉을 잡는다.

일본 현지 팬들의 반응도 싸늘하게 식어가고 있다. SNS와 야구 커뮤니티에는 "현역 감독이 체포됐다는 소리는 처음 듣는다", "사실상 즉각 경질 안건이다"이라며 당혹감을 감추지 못하고 있다. 특히 최초 신고자가 피해자가 아닌 '아동상담소'라는 대목을 두고 "이전부터 상습적인 학대나 폭력이 있었던 것 아니냐"는 의혹까지 제기되며 파문이 걷잡을 수 없이 확산되는 모양새다.

아베 감독은 과거 예능 방송 등에서 은퇴 후 자녀들과 화목하게 파티를 즐긴 일화를 공개하는 등 '가정적인 아버지' 이미지를 보여왔기에 팬들이 받는 충격은 배가 되고 있다. 현지 관계자는 "일상적인 폭행이 존재했는지 등 자세한 내막은 결국 향후 경찰 수사를 통해 밝혀질 것"이라고 내다봤다.

요미우리 구단 사장은 공식 성명을 통해 "폭력은 결코 용납될 수 없는 일이며 극히 엄중하게 받아들이고 있다"며 "교류전 개막 전날 밤에 중대한 불상사를 일으켜 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 깊이 사죄드린다"고 고개를 숙였다. 이어 "아베 감독 거취에 대해서는 진퇴를 포함해 향후 처분을 신중히 검토하겠다"고 덧붙이며 '사령탑 경질' 가능성도 배제하지 않았다.

구단 역사상, 아니 일본 야구사 통틀어 전례를 찾아보기 힘든 '현역 사령탑 체포 및 경질 위기'라는 이례적인 상황이 발생했다. 미국 메이저리그에서는 가정 폭력에 대해 매우 엄중하게 다루는 편이다. 석방된 아베 감독의 처벌 수위와 구단의 최종 징계, 그리고 수장을 잃고 대혼란 속에서 교류전에 돌입하는 요미우리 자이언츠의 향방에 전 세계 야구계의 이목이 쏠리고 있다.