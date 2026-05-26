트럼프 "이란 협상 순조롭게 진행…합의 아니면 노딜"

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) "이란과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이건 모두를 위한 '위대한 합의'이거나 합의 불발뿐"이라며 이같이 밝혔다.

이란과 종전 협상이 막판 국면인 것으로 알려진 가운데 다시 한번 직접 협상 진전을 확인한 것이다.

트럼프 대통령은 "합의가 불발될 경우 전장으로 돌아가 공격이 재개될 것이고 (이란에 대한 공격은) 그 어느 때보다 더 크고 강력할 것"이라며 "그 누구도 이를 원하지 않는다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 23일 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 파키스탄, 튀르키예, 이집트, 요르단, 바레인 등 아랍 국가 지도자들과 통화에서 이스라엘과 주변 아랍국가의 국교 정상화를 골자로 한 '아브라함 협정' 가입을 요구했다고 밝혔다.

중동 국가들이 전쟁 재개를 심각하게 고려하는 자신에게 이란의 종전안 수락을 촉구했고 본인이 이를 감안해 공격을 보류한 만큼 이들 국가에 '아브라함 협정' 가입이라는 요구 사항을 제시했다는 취지로 보인다.