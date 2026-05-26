'48억 안 아깝다' 타율 1위 등극 최원준 "데뷔 첫 멀티 홈런 뜻깊은 경기" [잠실 현장]

KT 위즈 최원준(29)이 마침내 타율 1위에 등극했다.
최원준은 26일 서울 잠실구장에서 비가 내리는 가운데 열린 두산 베어스와 경기에 1번타자 우익수로 선발 출장해 4타수 2안타 2타점 1볼넷 1도루 활약으로 팀의 6-0 완승을 이끌었다.
2안타가 모두 홈런이었다. 1회초 2루수 플라이, 3회초 중견수 플라이로 물러난 최원준은 5회초 2사 후 볼카운트 1-0에서 상대 선발 최민석의 2구째 한가운데 슬라이더(시속 131㎞)를 때려 우중월 솔로 아치를 그렸다. 비거리 130m의 시즌 2호 홈런. 팀이 1-0 박빙의 리드를 지키고 있는 상황에서 나온 값진 대포였다.
7회초 선두 타자로 나와 볼넷을 얻은 뒤 2루 도루에 성공한 최원준은 5-0으로 앞선 9회초 한 번 더 짜릿한 손맛을 봤다. 2사 후 볼카운트 1-1에서 구원 투수 이용찬의 3구째 126㎞ 낮은 커브를 받아쳐 오른쪽 담장을 넘겼다. 비거리는 125m. 2016년 KIA 타이거즈에서 데뷔한 후 10년 만에 처음으로 터진 멀티 홈런이었다.
이강철(60) KT 감독은 경기 후 "타선에서 4회초 2사 후 허경민이 2루타로 기회를 만들었고 김상수가 적시타로 살리면서 선취점을 낼 수 있었다"며 "바로 다음 이닝에서 최원준이 솔로 홈런을 쳐 분위기를 가져왔다. 최원준의 한 경기 2홈런을 축하한다"고 말했다.
4년간 최대 48억원의 투자가 아깝지 않은 활약이다. 지난 시즌 후 FA(프리 에이전트) 자격을 얻어 NC 다이노스에서 KT로 유니폼을 바꿔 입은 최원준은 시즌 타율 0.370으로 SSG 랜더스의 박성한(0.369)을 1리 차로 제치고 부문 1위로 뛰어 올랐다. 안타 역시 71개로 오스틴(LG 트윈스)과 박성한(이상 66개)에 5개 차 앞선 리그 선두다. 도루는 12개로 공동 3위에 올라 있다.
최원준은 경기 후 구단을 통해 "멀티 홈런을 처음 쳐 뜻깊은 경기다. 무엇보다 첫 번째 홈런이 중요할 때 나와 기분이 좋았다. 두 번째 홈런은 노리지는 않았지만 운 좋게 잘 맞았다"며 "처음 두 타석에서 안 좋았는데, 유한준 코치님과 김강 코치님이 남은 타석에서 좋은 결과가 나올 수 있도록 기술적으로 정신적으로 도움을 많이 주셨다. 훈련할 때도 큰 도움이 되고, 좋은 결과로 이어지고 있어 기쁘다"고 소감을 전했다.