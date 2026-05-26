"나 죽으면 누가 돌봐"...쌍둥이 형 간병하다 살해→극단 시도

오랜 기간 간병해 온 쌍둥이 형을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊으려 한 50대 남성이 경찰에 구속됐다./사진=임종철 디자인기자

오랜 기간 간병해 온 쌍둥이 형을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊으려 한 50대 남성이 경찰에 구속됐다.

26일 뉴스1에 따르면 경기 오산경찰서는 살인 혐의로 50대 남성 A씨를 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난 22일 오전 3시30분쯤 오산시 소재 빌라에서 쌍둥이 형인 50대 남성 B씨에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다.

범행 직후 A씨는 스스로 목숨을 끊으려고 시도했다가 현장에 출동한 경찰에 의해 병원으로 옮겨진 뒤 의식을 회복했다.

경찰은 A씨 직장 동료로부터 "연락이 닿지 않는다"는 신고를 받고 같은 날 오전 11시10분쯤 거주지에 쓰러져 있는 형제를 발견했다.

A씨는 경찰에 "수년 전부터 우울증을 앓아 목숨을 끊으려고 마음먹은 상태에서 '내가 죽으면 형을 돌봐줄 사람이 없다'는 생각이 들어 범행했다"는 취지로 B씨 살해 사실을 자백했다.

A씨는 뇌전증 등을 앓고 있던 B씨에게 집을 얻어주는 등 장기간 경제적 지원을 하며 간호해왔던 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨 진술을 바탕으로 구속영장을 신청했고, 법원은 지난 24일 인용 결정을 내렸다.

경찰은 A씨를 상대로 보다 자세한 사건 경위를 조사 중이다.