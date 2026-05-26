[속보]서소문 고가차도 붕괴 여파… 내일도 서울~행신 열차 운행 중단

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장에서 경찰과 소방을 비롯한 관계자들이 사고 수습 작업을 하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=조성우

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 27일에도 서울역~행신역 구간 열차 운행이 중단된다. 서울시 복구 작업에 시간이 걸릴 것으로 예상되면서 KTX와 일반열차, 전동열차 운행도 일부 조정된다.

코레일(한국철도공사)은 26일 "서소문 고가차도 무너짐 사고와 관련한 복구 작업으로 열차 안전 운행 확보가 필요해 내일 일부 열차 운행을 불가피하게 조정한다"고 밝혔다.

앞서 이날 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 구조물 일부가 붕괴하면서 서울역 북쪽 구간 전차선 단전이 발생했다. 이 영향으로 서울역~신촌역 간 열차 운행이 중단됐다.

코레일은 27일 서울~행신역 간 열차 운행을 중지한다. 경부·호남선 KTX는 서울~부산역, 용산~목포·여수엑스포(EXPO)역 구간만 운행한다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리~강릉·부전역 구간으로 조정된다. 또 모든 KTX가 임시 정차역을 추가로 운영하면서 일부 열차 지연도 예상된다.

일반열차 운행도 축소된다. 경부선 무궁화호는 대전~부산역, 호남선 무궁화호는 서대전~목포·여수엑스포역 구간만 운행한다. 장항선은 익산~천안역 구간으로 조정된다. ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 모두 수원역 출발·도착으로 변경된다. 수도권 전동열차 가운데 경의선은 문산~수색역 구간만 운행한다.

코레일은 "서울시 복구 작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있다"며 "열차 이용 전 코레일톡과 홈페이지, 철도고객센터 등을 통해 운행 상황을 반드시 확인해달라"고 당부했다.