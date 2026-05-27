"日 유니폼 빨리 줘" 페예노르트 감독, '일본 제자 챙기기' 화제 "입고 WC 응원할게"... 황인범도 줬을까

일본 축구대표팀 수비수 와타나베 츠요시가 소속팀 페예노르트의 로빈 반 페르시 감독으로부터 각별한 제자 사랑을 받았다고 밝혔다. 반 페르시 감독은 와타나베와 우에다 아야세에게 월드컵 대비 조기 휴가를 부여했으며, 일본 대표팀 유니폼을 선물해달라고 요청했다. 와타나베는 감독이 유니폼을 입고 월드컵을 응원하겠다고 말하며 진심으로 자신들을 응원해준다고 전했다.

일본 축구대표팀 수비수 와타나베 츠요시(왼쪽). /AFPBBNews=뉴스1

일본 축구대표팀 수비수 와타나베 츠요시(29·페예노르트)가 소속팀 사령탑 로빈 반 페르시(43) 감독의 각별한 제자 사랑을 공개했다.

일본 '니칸스포츠'는 26일 "월드컵을 앞두고 조기 휴가를 받은 와타나베가 반 페르시 감독에게 일본 대표팀 유니폼을 선물한 유쾌한 일화를 털어놨다"고 보도했다.

일본 대표팀은 26일 일본 지바에서 2026 북중미 월드컵 대비 소집 훈련을 진행했다.

매체에 따르면 와타나베는 반 페르시 감독이 보내준 전폭적인 지지를 언급했다. 네덜란드 국가대표 전설인 반 페르시 감독은 지난 17일 네덜란드 에레디비시 리그 최종전에 와타나베와 공격수 우에다 아야세를 결장시키며 특별 휴가를 부여했다.

와타나베는 "감독님께 월드컵에 집중하고 싶다는 뜻을 미리 전했다"며 "감독님은 흔쾌히 이해하시며 이번 시즌을 일찍 마쳐도 좋다고 허락하셨다"고 밝혔다.

반 페르시 감독은 제자들에게 먼저 유니폼을 요구했다. 그는 리그 최종전 직전 기자회견에서 "제자들이 일본 대표팀 유니폼을 선물하기로 했다. 그 유니폼을 입고 응원하겠다"고 선언해 화제를 모았다.

와타나베 츠요시(왼쪽) 로빈 반 페르시(가운데) 감독. . /AFPBBNews=뉴스1

페예노르트 수비수 와타나베 츠요시. /AFPBBNews=뉴스1

와타나베는 "감독님이 '빨리 유니폼을 달라'고 여러 차례 독촉하셨다"며 "직접 유니폼을 전달했는데 정말 진심으로 우리를 응원해 주신다"고 감사함을 표했다.

페예노르트에는 한국 국가대표 미드필더 황인범도 주축으로 활약하고 있어 국내 팬들의 시선도 쏠린다. 반 페르시 감독이 일본 제자들에게 유니폼을 독촉해 받아낸 가운데 황인범도 한국 대표팀 유니폼이나 태극기를 선물했을지 궁금증을 자아낸다.

공교롭게도 일본과 네덜란드는 오는 15일 대회 조별리그 F조 첫 경기에서 맞붙는다. 와타나베는 "조국을 상대할 선수들을 응원하는 것은 이례적인 일이다. 그만큼 우리를 존중해 주신다"면서도 "막상 네덜란드전이 열리면 우리를 응원하시진 않을 것 같다"고 웃었다.

한편 와타나베는 네덜란드전 최우선 경계 대상으로 수비수 버질 반 다이크(리버풀)를 꼽았다. 그는 "수비력 자체도 세계 최고 수준이지만 프리미어리그에서 세트피스 득점력까지 뽐낸다"며 "개인보다는 팀으로서 반 다이크를 어떻게 막아낼지가 가장 중요하다"고 경계심을 드러냈다.