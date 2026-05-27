미·일·호주·인도 외교장관 공동성명…"'北 비핵화' 의지 재확인"

미국, 일본, 호주, 인도 등 4개국 안보협의체 '쿼드(Quad)' 외교장관들이 26일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화를 다시 촉구했다.

쿼드 장관들은 이날 인도 뉴델리에서 열린 외교장관 회의 후 공동성명에서 "유엔 안전보장이사회 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화 의지를 재확인한다"며 "북한이 관련 결의에 따른 모든 의무를 준수할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

또 "북한의 불법적 탄도미사일 및 대량살상무기 개발을 규탄한다"며 "이런 프로그램에 자금을 조달하는 북한의 악의적 사이버 활동과 IT 노동자 활동에 대해 심각한 우려를 표한다"고 밝혔다.

이번 공동성명에서 북한의 완전한 비핵화와 탄도미사일·대량살상무기 개발, 가상화폐 탈취를 비롯한 악의적 사이버 활동 등이 언급된 것은 지난해 7월 워싱턴DC에서 열린 쿼드 외교장관 회의 당시 공동성명과 같다.

쿼드 외교장관들은 "모든 유엔 회원국이 모든 무기와 관련 물자의 북한으로의 이전 또는 북한으로부터의 조달 금지를 포함해 제재를 이행하기 위한 유엔 안보리 결의에 따른 국제 의무를 준수할 것을 촉구한다"며 "전 세계 비확산 체제를 직접 훼손하는 북한과의 군사적 협력을 심화시키고 있는 국가들에 깊은 우려를 표명한다"고도 밝혔다.

우크라이나전쟁 파병 등을 고리로 북한과의 군사협력을 강화하고 있는 러시아를 겨냥한 것으로 풀이된다.

쿼드 외교장관들은 동·남중국해 상황과 관련, 중국을 직접 언급하진 않았지만 평화를 위협하는 무력이나 강압, 분쟁 지역의 군사화 등 일방적 조치에 강력히 반대한다고 강조했다.

중동 전쟁 여파로 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협 상황에 대해서는 항행의 자유와 국제법 준수의 중요성을 재차 확인했다. 종전 이후에도 해협 통제권을 유지하려는 이란을 견제하고 공동 대응하겠다는 의지로 풀이된다.

쿼드는 중국 견제를 위해 2004년 출범한 안보협의체다. 초기에는 장관급 회의였다가 2021년 조 바이든 미국 대통령이 정상급 회의체로 격상했지만 지난해 말 인도에서 열릴 예정이었던 정상회의는 미국과 인도 간 무역 갈등으로 무산됐다.