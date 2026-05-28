'안타→도루→득점권 4번' 뛰고 또 뛴 두산, 꽉 막혔던 타선 '발'로 뚫었다 [잠실 현장]

득점력 빈곤에 시달리던 두산 베어스가 기동력을 앞세워 KT 위즈와의 경기에서 5-0 완승을 거두며 4연패를 끊었다. 두산 타자들은 적극적인 주루 플레이로 내야 안타 4개와 도루 4개를 만들어냈고, 3회말 카메론이 대형 투런 홈런을 기록하며 승리에 기여했다. 김원형 두산 감독은 야수들의 기동력과 벤자민의 완벽한 피칭 덕분에 연패를 끊을 수 있었다고 말했다.

두산 조수행(아래)이 27일 KT전 4회말 투수 앞 기습 번트 후 1루에 헤드 퍼스트 슬라이딩으로 세이프되고 있다. KT 1루수는 오윤석. /사진=OSEN

득점력 빈곤에 시달리던 두산 베어스가 기동력을 앞세워 4연패를 끊었다.

두산은 27일 서울 잠실구장에서 열린 KT 위즈와 경기에서 5-0 완승을 거뒀다. 시즌 첫 5연패 위기에서 벗어나며 KT전 3연패도 마감했다.

승리의 원동력은 '발'이었다. 두산 타자들은 적극적인 주루 플레이로 기습 번트 2개 포함 내야 안타 4개와 도루 4개를 만들어 냈다.

두산은 2회말 선두 김민석의 중전 안타와 2루 도루에 이어 2사 후 윤준호의 중전 적시타로 선제 득점에 성공했다. 3회말에는 선두 정수빈의 투수 왼쪽 내야 안타와 도루, 박지훈의 중전 안타로 2-0을 만들고 계속된 1사 1루에서 카메론이 상대 선발 오원석으로부터 왼쪽 스탠드 상단에 맞는 비거리 130m의 대형 투런 아치를 그렸다.

두산 정수빈(아래)이 3회말 2루 도루에 성공하고 있다. 역대 KBO 27번째로 8시즌 연속 10도루를 달성했다. /사진=OSEN

4회말에도 선두 조수행의 투수 앞 기습 번트 안타와 상대 포수 장성우의 패스트볼로 무사 2루 찬스를 잡은 두산은 윤준호의 우중간 적시타로 5-0으로 달아났다. 곧이어 이유찬도 3루쪽 기습 번트로 안타를 기록했다. 조수행은 6회말에도 투수쪽 내야 안타를 치고 출루한 뒤 2루 도루에 성공했다.

두산은 이날 1회말 박찬호가 좌전 안타를 때리고 2루를 훔친 것을 포함해 '안타→도루→득점권' 찬스를 4차례나 만들어 냈다. 앞서 5경기에서 고작 8득점으로 꽉 막혔던 타선을 '뛰고 또 뛰어' 뚫어낸 셈이다.

경기 후 김원형 두산 감독은 "야수들이 경기 초반부터 기동력을 앞세워 적극적인 주루 플레이를 했다. 그 결과 득점권에 자주 위치하며 경기 흐름을 가져올 수 있었고, 3회 카메론이 결정적인 투런 홈런을 때렸다"고 평했다.

이어 "벤자민은 앞선 경기에 이어 오늘도 완벽한 피칭을 해줬다. 벤자민이 7이닝을 무실점으로 틀어막은 덕분에 선수들이 더욱 집중해 경기를 뛰었다. 뒤이어 나온 김정우, 이영하도 자신의 임무를 충실히 해줬다"며 "비가 오는 가운데도 끝까지 응원해주신 팬들 덕분에 연패를 끊을 수 있었다. 감사드린다"고 말했다.