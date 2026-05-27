내 주식 녹는데 코스피 '매수 사이드카'?…"삼성·SK 없어" 통곡

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등 증시가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전날보다 194.61포인트(2.42%) 오른 8242.12로 출발했다. 2026.5.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

27일 오전 코스피지수가 4%대 상승하며 8400선에 육박하고 있지만 10종목 중 9종목은 하락세를 보이며 극심한 쏠림 현상이 나타나고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액은 코스피 전체의 50%를 넘어섰다.

27일 오전 9시53분 현재 코스피지수는 전일대비 4.19% 오른 8384.82를 나타내고 있다. 장중 8450.26까지 오르며 최고치를 경신하는 등 강세다.

코스피지수가 큰 폭으로 상승하고 있지만 대부분의 종목이 하락하면서 상승 분위기가 제한적이다. 현재 코스피 상장 종목 917개 가운데 90%에 가까운 802개 종목이 하락 중이다. 단 97개 종목만 상승세를 나타내고 있다. 삼성전자(319,500원 ▲20,500 +6.86%)와 SK하이닉스(2,345,000원 ▲293,000 +14.28%) 등 일부 종목에만 수급이 쏠린 영향이다.

시가총액 상위종목 가운데서도 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어(1,321,000원 ▲140,000 +11.85%), 삼성전기(1,692,000원 ▲120,000 +7.63%), 삼성생명(358,000원 ▲10,000 +2.87%), 삼성물산(424,500원 ▲13,500 +3.28%) 등 삼성그룹, SK하이닉스 그룹주들만 강한 강세다.

삼성전자와 SK하이닉스는 현재 각각 6.3%, 9.9% 상승 중이다. 간밤 미국 증시에서 마이크론테크놀러지 등이 급등하고, 이날 국내 증시에 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 상장한 영향으로 보인다.

이에 따라 이들 종목의 합산 시가총액은 3462조원으로 코스피 전체의 50%를 넘어섰다.