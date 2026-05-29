[공식발표] 'GOAT' 메시, 6회 연속 월드컵 참가 확정... '디펜딩 챔피언' 아르헨티나 최종 26인 공개

아르헨티나가 2026 북중미월드컵에 나설 26인의 최종 정예 명단을 확정했다. 리오넬 메시의 6회 연속 월드컵 출전이 확정되었으며, 그는 크리스티아누 호날두와 함께 남자 축구 역사상 전인미답 6회 연속 월드컵 본선 진출이라는 대업을 달성하게 됐다. 아르헨티나는 조별리그 J조에 편성되어 알제리, 오스트리아, 요르단과 경기를 치를 예정이다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 아르헨티나 대표팀 최종명단 공격수 8인. /사진=아르헨티나축구협회 공식 사회관계망서비스(SNS)

2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르월드컵 챔피언 아르헨티나가 마침내 북중미월드컵에 나설 26인의 최종 정예 명단을 확정했다. 리오넬 메시(39·인터 마이애미)의 6회 연속 월드컵 출전도 확정됐다.

아르헨티나축구협회는 29일(한국시간) 공식 발표를 통해 사령탑 리오넬 스칼로니 감독이 낙점한 2026 북중미월드컵 최종 엔트리를 공개했다. 카타르에서 통산 세 번째 월드컵 트로피를 차지했던 아르헨티나는 이번 대회에서 다시 한번 세계 정상의 자리를 노린다.

'축구의 신' 메시는 이번 최종 명단에 이름을 올리면서 대기록 작성을 눈앞에 뒀다. 월드컵 통산 26경기에 출전해 역대 최다 출전 기록을 보유 중인 메시는 올여름 북중미 무대를 밟을 경우 포르투갈의 크리스티아누 호날두(41·알나스르)와 함께 남자 축구 역사상 전인미답 6회 연속 월드컵 본선 진출이라는 대업을 달성하게 된다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 아르헨티나 대표팀 최종명단 미드필더 7인. /사진=아르헨티나축구협회 공식 사회관계망서비스(SNS)

영국 'BBC' 등에 따르면 최근 소속팀 경기 도중 교체 아웃되며 부상 우려를 자아내기도 했던 메시는 단순 근육 피로 진단을 받아 월드컵 출전에 아무런 문제가 없는 것으로 확인됐다. 현재 A매치 198경기를 뛴 메시는 본선 개막 직전 미국 현지에서 치러지는 온두라스, 아이슬란드와의 두 차례 평가전에 모두 출전할 경우 본선 돌입 전에 통산 200경기 출전이라는 금자탑을 쌓게 된다.

스칼로니 감독은 카타르 우승 주역들을 대거 포함시켰다. 4년 전 카타르에서 대회 최우수 골키퍼 상을 거머쥐었던 에밀리아노 마르티네스(아스턴 빌라)가 변함없이 골문을 지키고, 잉글랜드 무대에서 활약 중인 수비수 리산드로 마르티네스(맨체스터 유나이티드)와 크리스티안 로메로(토트넘 홋스퍼)가 수비진에 이름을 올렸다다. 중원 역시 알렉시스 맥알리스터(리버풀)와 엔소 페르난데스(첼시)가 건재하다.

이번 대회 조별리그 J조에 편성된 아르헨티나는 오는 17일 오전 10시 캔자스 시티 스타디움에서 알제리를 상대로 1차전을 치른다. 23일 오전 2시 달라스 스타디움에서 오스트리아와 조별리그 2차전을 치른 뒤, 28일 오전 11시 같은 경기장에서 요르단과 조별리그 최종전을 갖는다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 아르헨티나 대표팀 최종명단 수비수 8인. /사진=아르헨티나축구협회 공식 사회관계망서비스(SNS)

2026 북중미월드컵 아르헨티나 축구대표팀 최종명단(26명)

GK: 에밀리아노 마르티네스(아스턴 빌라), 헤로니모 룰리(마르세유), 후안 무소(아틀레티코 마드리드)

DF: 곤살로 몬티엘(리버 플레이트), 나우엘 몰리나(아틀레티코 마드리드), 리산드로 마르티네스(맨체스터 유나이티드), 니콜라스 오타멘디(벤피카), 레오나르도 발레르디(올랭피크 마르세유), 크리스티안 로메로(토트넘 홋스퍼), 니콜라스 탈리아피코(올림피크 리옹), 파쿤도 메디나(마르세유)

MF: 지오바니 로셀소(레알 베티스), 레안드로 파레데스(보카 주니어스), 로드리고 데 파울(인터 마이애미), 에세키엘 팔라시오스(레버쿠젠), 엔소 페르난데스(첼시), 알렉시스 맥알리스터(리버풀), 발렌틴 바르코(라싱 스트라스부르)

FW: 리오넬 메시(인터 마이애미), 니콜라스 곤살레스(아틀레티코 마드리드), 줄리아노 시메오네(아틀레티코 마드리드), 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드), 라우타로 마르티네스(인터 밀란), 호세 마누엘 로페스(팔메이라스), 티아고 알마다(아틀레티코 마드리드), 니코 파스(코모)