'9회초 3:7→9:7' 강승호 만루포, 두산 이런 역전승 얼마 만인가 [대구 현장]

두산 베어스가 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 강승호의 만루 홈런에 힘입어 극적인 역전승을 거두었다. 두산은 3-7로 뒤진 9회초 1사 만루에서 강승호가 좌월 그랜드슬램을 터뜨려 역전에 성공했다. 이후 정수빈의 쐐기 솔로 홈런과 이영하의 무실점 마무리로 9-7 승리를 기록했다.

두산 베어스가 강승호의 기적 같은 만루 홈런으로 극적인 역전승을 거뒀다.

강승호는 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 경기에서 4-7로 뒤진 9회초 1사 만루에서 상대 투수 배찬승에게서 좌월 그랜드슬램을 쏘아 올렸다.

3-7로 뒤진 채 맞이한 두산의 9회초 정규이닝 마지막 공격. 삼성은 세이브 상황이 아님에도 마무리 김재윤을 마운드에 올렸다. 그러나 두산은 손아섭의 중전 안타, 카메론의 볼넷으로 추격의 불씨를 살렸다. 김민석의 삼진 후 대타 김인태가 다시 볼넷으로 나가 1사 만루 찬스를 잡았다.

삼성은 투수를 배찬승으로 교체했으나 두산은 박찬호가 중전 안타를 때려 1점을 따라갔다. 이어 강승호가 배찬승의 슬라이더를 잡아당겨 역전 만루 아치를 그려냈다.

2사 후에는 정수빈이 바뀐 투수 장찬희로부터 우월 쐐기 솔로 홈런을 터뜨려 승부에 쐐기를 박았다. 두산은 마무리 이영하가 9회말을 무실점으로 막아 9-7로 승리했다.

강민호(왼쪽)가 29일 두산전 4회 투런 홈런을 때린 뒤 동료들의 환영을 받고 있다. /사진=삼성 라이온즈

초반은 삼성의 낙승 분위기. 1회 구자욱의 적시타로 선제점을 올린 삼성은 4회 무사 1루에서 강민호가 상대 선발 잭로그의 높은 직구(시속 144㎞)를 잡아당겨 좌중간 담장을 넘는 투런 아치(비거리 128m)를 그려냈다. 시즌 3호이자 전날 SSG 랜더스전에 이은 이틀 연속 홈런. 스코어를 3-0으로 벌리는 소중한 대포였다. 강민호가 2경기 연속 홈런을 때린 건 2024년 9월 이후 1년 8개월 만이다.

삼성 원태인이 29일 두산을 상대로 투구하고 있다. /사진=삼성 라이온즈

삼성은 강민호의 홈런에 이어 김지찬 구자욱의 연속 적시타와 상대 실책 등을 묶어 4회말에만 대거 5득점, 일찌감치 승기를 잡았다. 8회말 전병우의 솔로 홈런까지 보태 7-4로 달아났다.

두산은 0-6으로 뒤진 5회초 카메론이 원태인으로부터 좌월 스리런 홈런을 때려 추격의 발판을 마련했다.

원태인은 올 시즌 개인 최다인 110개의 공을 던지며 6이닝을 5피안타(1홈런) 3실점으로 막았으나 불펜의 역전 허용으로 승리 추가에 실패했다.