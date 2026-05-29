'5만→3만→10만 달러' 껑충, 삼성 오러클린 7월 16일까지 또 계약 연장 [대구 현장]

삼성 라이온즈의 대체 외국인 투수 잭 오러클린의 계약이 7월 16일까지 다시 연장되었다. 이번 계약은 10만 달러에 체결되었으며, 이는 이전 두 차례 계약보다 크게 늘어난 금액이다. 오러클린은 올 시즌 10경기에 선발 등판하여 4승 2패, 평균자책점 3.68을 기록하며 팀의 선두 유지에 기여했다.

삼성 오러클린. /사진=삼성 라이온즈

삼성 라이온즈의 대체 외국인 투수 잭 오러클린(26·호주)의 계약이 또 연장됐다. 앞서 두 차례 계약 때보다 금액이 크게 늘어났다.

삼성 구단은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와 경기를 앞두고 "외국인 투수 오러클린과 계약을 다시 한 번 연장한다"며 "안정적인 성적을 내고 있는 오러클린과 계약을 7월 16일까지 추가 연장하기로 결정했다. 금액 10만 달러(약 1억 5000만원)의 조건"이라고 발표했다.

좌완 오러클린은 지난 2월 말 팔꿈치 인대 급성 파열로 시즌 아웃된 맷 매닝의 대체 외국인 선수로 3월 16일 삼성과 6주간 총액 5만 달러(약 7500만원)에 계약했다. 이어 4월 말에는 5월 31일까지 3만 달러(약 4500만원)에 계약을 한 차례 연장했다.

지난 3월 삼성과 계약한 오러클린. /사진=삼성 라이온즈

그는 올 시즌 10경기에 선발 등판해 4승 2패, 평균자책점 3.68을 기록 중이다. 특히 지난 5일 키움 히어로즈전부터는 4연승을 달리며 팀의 선두 유지에 기여했다.

오러클린은 연장 재계약 후 구단을 통해 "팀 성적이 좋아 나도 기쁘다. 계속 팀에 도움이 되고 싶다"고 소감을 전했다.