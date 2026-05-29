[오피셜] '두산도 초강수 던졌다' 전격 영입 발표, 새 아시아쿼터로 '24세' 日 타카다 영입

두산베어스가 29일 아시아쿼터 투수 타카다 타쿠토와 총액 12만 달러에 계약했다. 일본 출신 좌완 타카다는 2021년 일본프로야구 요코하마 DeNA 베이스타스에 지명되었고, 올 시즌 NPB 2군에서 4승2패 평균자책점 1.75를 기록했다. 두산베어스 관계자는 타카다가 최고 148km의 속구와 다양한 변화구를 구사하며 선발투수로서 매력이 있다고 설명했다.

타카다 타쿠토. /사진=두산 베어스 제공

두산베어스(사장 고영섭)가 29일(금) 아시아쿼터 투수 타카다 타쿠토(24·Takada Takuto)와 총액 12만 달러(이적료 5만, 연봉 7만 달러)에 계약했다.

일본 출신 좌완 타카다는 신장 179㎝·체중 84㎏의 신체조건을 지녔고 2021년 일본프로야구(NPB) 요코하마 DeNA 베이스타스 6라운드 지명을 받았다.

지난해부터 NPB 2군 니가타 오이식스 유니폼을 입었고, 올 시즌 10경기에 등판해 61.2이닝을 소화하며 4승2패를 기록했다. 특히 평균자책점은 1.75로 NPB 2군 이스턴리그 전체 1위다.

두산베어스 관계자는 "타카다는 최고 148km의 속구를 바탕으로 커터, 스플리터, 체인지업을 두루 구사한다"며 "100구 이상의 투구에도 흔들리지 않는 모습으로 선발투수로서 매력이 있다. 우수한 디셉션 동작과 빠른 팔 스윙을 바탕으로 경기를 끌어갈 줄 아는 자원이라 판단했다"고 설명했다.

타카다는 "두산베어스의 일원이 되어 영광이다. 올 시즌 NPB에서 컨디션이 좋았다. KBO리그에서도 그 흐름을 이어 팀 승리에 공헌하는 것만 신경쓰겠다. 많은 응원 부탁한다"고 밝혔다.

한편 타카다는 행정 절차를 마무리한 뒤 1군 엔트리에 합류할 예정이다.