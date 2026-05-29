[오피셜] '숀 롱·워니·마레이 KBL 남는다' 외인 및 亞쿼터 재계약 발표... 라건아 등록은 보류

KBL은 29일 외국 선수 5명과 아시아쿼터 선수 5명이 재계약을 체결했다고 발표했다. 원주 DB의 헨리 엘런슨, 서울 삼성 케렘 칸터, 서울 SK 자밀 워니, 창원 LG 아셈 마레이, 부산 KCC 숀 롱이 다음 시즌에도 KBL에서 활약한다. 아시아쿼터 선수로는 DB 이선 알바노, 삼성 저스틴 구탕, LG 칼 타마요, 안양 정관장 렌즈 아반도, 대구 한국가스공사 샘조세프 벨란겔이 재계약했다.

숀 롱. /사진=KBL 제공

프로농구 외국 선수 및 아시아쿼터 선수 재계약 결과가 나왔다.

KBL은 29일 "외국 선수 및 아시아쿼터 선수 재계약을 마감했다. 외국 선수는 총 5명, 아시아쿼터 선수는 총 5명이 재계약을 체결했다"고 발표했다.

다음 시즌에도 KBL에서 활약하는 선수는 5명이다. 원주 DB의 헨리 엘런슨을 비롯해 서울 삼성 케렘 칸터, 서울 SK 자밀 워니, 창원 LG 아셈 마레이, 부산 KCC 숀 롱 등 총 5명이 원 소속구단과 재계약을 체결해 다음 시즌에도 KBL에서 활약한다.

마레이의 경우 지난 2021년부터 LG와 동행 중이다. 2024~2025시즌 LG의 구단 역사상 첫 챔피언결정전 우승을 이끌었다. 지난 시즌에도 특급 활약을 펼치며 LG의 정규리그 우승에 힘을 보탰다.

숀 롱도 KCC에 새 역사를 안긴 특급 외인이다. KCC는 정규리그 6위로 플레이오프 무대에 올랐고, 숀 롱의 활약을 앞세워 챔피언결정전 우승까지 차지했다. 프로농구 역사상 정규리그 6위 팀이 챔프전 트로피를 가져간 건 KCC가 처음이다.

아셈 마레이. /사진=KBL 제공

또 아시아쿼터 선수는 DB 이선 알바노, 삼성 저스틴 구탕, LG 칼 타마요, 안양 정관장 렌즈 아반도, 대구 한국가스공사 샘조세프 벨란겔 등 총 5명이 재계약을 맺었다.

반면 고양 소노 네이던 나이트, 정관장 조니 오브라이언트 등 총 14명의 외국 선수, KCC 윌리엄 나바로, KT 조엘 카굴랑안 등 총 3명의 아시아쿼터 선수는 재계약하지 않기로 했다.

한편 한국가스공사가 제출한 라건아 선수의 재계약에 대해서는 등록을 보류했다.