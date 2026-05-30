"트리피어 사고 황희찬은 판다" 울버햄튼, 홈그로운 채우려 '가성비 갑' 영입 추진... '황소 원하는' 풀럼·라치오 "오히려 좋아"

키어런 트리피어가 뉴캐슬 유나이티드를 떠나 울버햄튼 원더러스로 이적하며 롭 에드워즈 감독의 올여름 1호 영입 선수가 될 것이라고 영국 BBC가 보도했다. 울버햄튼은 강등 후 팀 재건을 위해 경험 많은 홈그로운 선수 영입을 최우선 과제로 삼았으며, 이로 인해 황희찬을 비롯한 일부 선수들이 팀을 떠날 전망이다. 황희찬은 풀럼, 브렌트포드, 라치오 등 여러 팀의 러브콜을 받고 있으며, 울버햄튼의 재정난으로 인해 매각이 공식 승인됐다.

황희찬(왼쪽)과 키어런 트리피어. /AFPBBNews=뉴스1

잉글랜드 국가대표 출신 수비수 키어런 트리피어(35)가 뉴캐슬 유나이티드를 떠나 울버햄튼 원더러스 유니폼을 입는다. 황희찬은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들의 러브콜을 받고 있다.

영국 BBC는 29일(한국시간) "트리피어가 자유계약(FA)으로 울버햄튼 이적에 구두 합의했다"며 "1년 연장 옵션이 포함된 2년 계약을 맺고 롭 에드워즈 감독의 올여름 1호 영입 선수가 될 것"이라고 보도했다.

올여름 계약이 만료되는 트리피어는 4년 반 동안 뛴 뉴캐슬을 떠난다. 그는 뉴캐슬에서 통산 160경기에 출전해 4골을 넣었다. 특히 2025년 카라바오컵 우승을 이끌며 구단에 1955년 이후 첫 트로피를 안겼다.

앞서 토트넘 소속으로 2019년 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준우승을, 2020-21시즌에는 아틀레티코 마드리드 소속으로 스페인 라리가 우승을 경험했다. 잉글랜드 국가대표로는 A매치 54경기를 소화했다. 2018 월드컵 4강전 득점, 유로 2020 결승전 선발 출전 등 족적을 남기고 2024년 국가대표에서 은퇴했다.

매체는 "지난 시즌 EPL에서 단 3승에 그치며 최하위로 강등당한 울버햄튼은 대대적인 팀 재건에 돌입했다"며 "8년 만에 1부 리그 생존에 실패한 구단 수뇌부는 선수단 내에 경험과 구단 문화에 대한 이해도가 부족했다고 판단했다"고 설명했다.

이에 따라 풍부한 경험을 갖춘 '홈그로운(자국 출신)' 선수 영입을 최우선 과제로 삼았다.

키어런 트리피어. /AFPBBNews=뉴스1

키어런 트리피어(가운데). /AFPBBNews=뉴스1

현재 울버햄튼은 기존 선수를 방출하지 않으면 비(非) 홈그로운 선수를 등록할 자리가 없다. 매체는 "공격수 황희찬을 비롯해 골키퍼 주제 사, 미드필더 라디슬라프 크레이치는 팀을 떠날 전망이다. 반면 지난 시즌 맹활약한 마테우스 마네는 팀에 잔류한다"고 전했다.

한편 황희찬은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 풀럼과 브렌트포드의 러브콜을 받고 있다. 울버햄튼은 강등에 따른 심각한 재정난 탓에 고액 연봉자인 황희찬의 매각을 공식 승인한 것으로 전해졌다.

30세에 접어든 황희찬 역시 1부 리그 잔류를 굳게 원해 이적 작업에 착수했다. 풀럼과 브렌트포드는 황희찬의 왕성한 활동량과 가성비를 높게 평가해 적극적으로 나섰다. 이탈리아 세리에A 라치오와 독일 분데스리가 2개 구단도 영입전에 가세한 상태다. 이적료는 옵션 포함 1300만 파운드(약 260억원) 선으로 예상된다.