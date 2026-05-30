충격 "내 전 여친을 건드려?" 동성 키스 조작까지... 선 세게 넘은 도발→폭발한 악동 복서 "기절 시켜줄게" 참교육 예고

인플루언서 출신 복서 알렉스 페트로비치가 경기 전 선을 넘는 도발을 감행한 상대 체이스 드무어에게 강력한 응징을 예고했다. 드무어는 페트로비치의 전 약혼녀를 희롱하고 남성 코치와 키스하는 AI 합성 사진을 유포하는 등 도를 넘는 심리전을 펼쳤다. 페트로비치는 이런 비열한 도발이 오히려 자신을 KO 시키겠다는 의지를 불태울 뿐이라며 링 위에서 실력으로 기절시키겠다고 경고했다.

인플루언서 출신 복서 알렉스 페트로비치가 경기 전 선을 넘는 도발을 감행한 상대 체이스 드무어에게 강력한 응징을 예고했다.

영국 '더선'은 29일(한국시간) "페트로비치가 자신의 전 약혼녀를 희롱하고 조롱한 드무어의 행동에 분노하며 링 위에서 확실한 대가를 치르게 할 것을 다짐했다"고 전했다.

둘은 오는 6월 6일 독일 레버쿠젠에서 열리는 '페임 파이팅 vs 미스핏츠 복싱' 대회에서 맞붙는다. 앞선 경기에서 앤드류 테이트를 꺾었던 드무어는 최근 페트로비치를 향해 도를 넘은 심리전을 펼치고 있다.

그는 페트로비치의 전 약혼녀인 바네사 느와투에게 인스타그램 메시지(DM)를 보내 자신이 페트로비치를 "응징하겠다"고 조롱했다. 또한 페트로비치가 남성 코치와 입을 맞추는 인공지능(AI) 합성 사진을 만들어 유포하기도 했다.

페트로비치는 인터뷰에서 상대의 행동을 강하게 비판했다. 그는 "상대의 심리전이라는 것은 안다. 나를 향한 공격은 괜찮지만, 전 여자친구나 코치 등 제3자를 끌어들이는 것은 비겁하고 얄팍한 수법"이라고 지적했다. 이어 "이런 비열한 도발은 오히려 그를 KO 시키겠다는 내 의지를 더욱 불태울 뿐이다. 그에게 결코 좋지 않은 결과로 돌아갈 것"이라고 경고했다.

과거 독일 리얼리티 방송의 '악동'으로 불렸던 페트로비치는 복싱을 통해 한 인간으로서 성숙해졌다고 강조했다. 그는 "과거의 나였다면 똑같이 유치하게 대응했겠지만, 지난 실패를 통해 배웠기에 그런 짓은 하지 않겠다"며 선을 그었다.

마지막으로 페트로비치는 드무어를 향해 "너는 내 주변 사람들을 끌어들이며 무례하게 굴었지만, 나는 똑같이 행동하지 않겠다. 링 위에서 오직 실력으로 널 기절시키겠다. 그것이 네가 앞으로 철없는 아이처럼 굴지 않도록 만드는 진짜 벌이 될 것"이라고 힘줘 말했다.