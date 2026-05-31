'구단 사상 최초' PSG 2연속 챔피언스리그 우승, 아스널 승부차기 끝에 제압... '이강인 출전 불발'

파리 생제르맹(PSG)이 챔피언스리그 결승전에서 아스널을 승부차기 끝에 제압하고 구단 사상 최초로 2연속 우승을 차지했다. PSG는 전반전 아스널에 선제골을 내줬으나, 후반 뎀벨레의 페널티킥 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 연장전에서도 승부가 나지 않아 승부차기에 돌입했고, PSG가 4-3으로 승리하며 통산 2번째 빅이어를 들어 올렸다.

우스만 뎀벨레가 31일 오전 1시(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 동점골을 넣고 세리머니하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

디펜딩 챔피언 파리 생제르맹(PSG)이 승부차기까지 가는 대혈투 끝에 아스널을 제압하고 프랑스 축구 역사상 최초로 챔피언스리그 2연속 우승이라는 금자탑을 쌓았다. 반면 아스널은 20년 전의 준우승 아픔을 씻어내지 못하고 사상 첫 빅이어 문턱에서 다시 한번 무릎을 꿇었다.

PSG는 31일 오전 1시(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 아스널을 승부차기 끝에(1-1· PSO 4-3) 꺾었다.

PSG는 아스널을 꺾고 통산 2번째 빅이어이자 구단 역사상 첫 챔피언스리그 2연속 우승 대업을 달성했다. 루이스 엔리케 감독은 카를로 안첼로티, 펩 과르디올라, 밥 페이슬리, 지네딘 지단에 이어 역대 5번째로 빅이어를 3회 이상 들어 올린 명장 반열에 올랐다. 프리미어리그 챔피언 아스널은 더블 달성 목전에서 고개를 숙였다.

이날 PSG는 스리톱에 데지레 두에, 우스만 뎀벨레, 흐비차 크바라츠헬리아를 배치했다. 중원은 주앙 네베스, 비티냐, 파비안 루이스가 구성하고, 후방 포백 라인은 누누 멘데스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아슈라프 하키미가 구축했다. 골문은 마트베이 사포노프 골키퍼가 지켰다. 이강인은 선발 명단에서 제외돼 벤치에서 시작했다.

이에 맞선 아스널은 최전방 원톱으로 카이 하베르츠를 뒀다. 2선에는 부카요 사카, 마틴 외데고르, 레안드로 트로사르가 배치됐다. 미드필더진은 마일스 루이스-스켈리와 데클란 라이스가 호흡을 맞추고, 수비는 피에로 잉카피에, 가브리엘 마갈량이스, 윌리암 살리바, 크리스티안 모스케라가 맡았다. 골키퍼 장갑은 다비드 라야가 꼈다.

카이 하베르츠가 31일 오전 1시(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 선제골을 넣고 세리머니하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

기선 제압은 아스널의 몫이었다. 전반 6분 만에 아스널의 선제골이 터졌다. 하프라인 부근에서 굴절된 공이 하베르츠에게 이어진 것이 주효했다. 왼쪽 측면을 파고든 하베르츠는 강력한 왼발 슈팅으로 PSG의 골문 상단을 정교하게 갈랐다.

일찍이 리드를 잡은 아스널은 급할 게 없다는 듯 수비 일변도의 전술로 돌아섰다. 반면 동점골이 급해진 PSG는 볼 점유율을 대폭 높이며 아스널을 세차게 밀어붙였다. 하지만 아스널은 끈질긴 육탄방어로 PSG의 파상공세를 계속해서 막아냈다. PSG 공격진이 페널티 박스 안으로 진입해도 마갈량이스와 살리바 등 통곡의 벽을 구축한 아스널 수비진들이 온몸을 던져 저지했다.

결국 전반전은 아스널이 1-0으로 앞선 채 끝났다. PSG는 전반에만 무려 77%의 압도적인 점유율을 가져가고도 아스널의 두터운 수비벽을 전혀 뚫어내지 못했다. 통계 전문 매체 '풋몹'에 따르면 PSG의 전반전 예상 득점(xG)은 0.26에 불과할 정도로 실속이 없었다. 전반전 동안 PSG가 306개의 패스를 시도하며 끊임없이 기회를 엿본 반면, 선제골 이후 내려앉은 아스널은 단 69개의 패스만을 시도했다.

후반 시작과 동시에 두 팀은 교체 카드 없이 기존 라인업을 그대로 유지한 채 경기에 임했다. 후반 10분 하키미가 먼 거리에서 과감한 오른발 프리킥 슈팅을 시도했으나 라야 골키퍼의 품에 정직하게 안겼다.

답답하던 흐름 속에서 변수가 발생했다. 후반 17분 크바라츠헬리아가 페널티 박스 안에서 돌파를 시도하다가 모스케라의 태클에 걸려 넘어졌고, 주심은 일말의 주저함도 없이 페널티킥을 선언했다. 비디오 판독(VAR)이 진행된 후에도 판정 번복은 없었다. 후반 20분 키커로 나선 뎀벨레가 라야 골키퍼의 방향을 완벽하게 속여내는 오른발 슈팅으로 왼쪽 골망을 갈라 1-1 동점을 만들었다.

31일 오전 1시(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전 선제 실점 직후 파리 생제르맹. /AFPBBNews=뉴스1

첫 실점을 허용한 아스널은 승부수를 던졌다. 실점 직후인 후반 21분 모스케라와 외데고르를 불러들이고 위리엔 팀버와 빅토르 요케레스를 교체 투입했다.

동점골 이후에도 PSG는 공격 일변도의 기세를 이어갔다. 아스널은 전방에 투입된 요케레스나 하베르츠를 겨냥해 후방에서 길게 롱볼을 붙이는 비율을 늘리며 역습을 노렸다.

두 팀은 후반 막판 벤치 자원을 더 활용했다. 아스널은 후반 38분 사카와 트로사르를 벤치로 불러들이고 노니 마두에케와 가브리엘 마르티넬리를 투입해 측면 에너지를 공급했다. PSG 역시 크바라츠헬리아 대신 브래들리 바르콜라를 투입하며 맞불을 놨다.

후반 45분 PSG가 결정적인 역전 기회를 잡았다. 두에가 정교하게 내준 패스를 비티냐가 오른발 슈팅으로 연결했으나 공은 크로스바를 살짝 넘어갔다. 후반 추가시간은 6분이 주어졌다.

추가시간에는 오히려 PSG 쪽에서 변수가 생겼다. 후반 추가시간 5분 뎀벨레가 다리 통증을 호소하며 교체 사인을 보냈고, 곤살루 하무스가 급하게 피치를 밟았다. 경기 종료 직전 바르콜라가 극적인 역습 슈팅을 시도했으나 골대 왼쪽으로 살짝 벗어나며 결국 정규시간은 1-1로 마무리됐다.

연장 시작과 함께 아스널은 마르틴 수비멘디와 에베레치 에제를 동시 투입하며 하베르츠와 루이스-스켈리를 뺐다. PSG는 연장 전반 5분 루이스를 빼고 워렌 자이레-에메리를 투입하며 중원을 보강했다. 연장 전반 8분에는 그라운드가 과열됐다. 아스널 마두에케가 문전으로 쇄도하다가 넘어졌으나, 주심은 멘데스가 정상적인 경합 과정에서 밀려 넘어진 것으로 판단해 반칙을 선언하지 않았다. 이에 강력하게 항의하던 라이스가 옐로카드를 받았고, 벤치에서 고함을 치던 미켈 아르테타 감독마저 경고를 받았다.

PSG는 연장 후반 시작과 동시에 마르퀴뇨스와 비티냐를 빼고 일리야 자바르니와 뤼카 베랄두를 투입하며 수비를 재정비했다. 끝내 이강인의 교체 출전 카드는 나오지 않으면서 이강인의 2시즌 연속 챔스 결승 출전은 아쉽게 불발됐다. 연장전 30분 동안에도 공방전이 이어졌으나 골은 터지지 않았다.

아스널 선수들이 카이 하베르츠(가운데)의 31일 오전 1시(한국시간) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 터트린 선제골을 축하하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

두 팀의 골키퍼들은 시작 전 패드 등으로 상대 키커들의 데이터를 최종 확인한 뒤 골문 앞에 섰다.

PSG의 1번 키커 하무스가 침착하게 성공시켰고, 아스널의 1번 키커 요케레스도 골망을 가르며 1-1로 출발했다. 2번 키커 역시 희비가 엇갈렸다. PSG는 두에가 성공시킨 반면, 라야 골키퍼는 두 번 연속 방향을 완전히 틀렸다. 이어 아스널의 2번 키커 에제의 킥은 왼쪽을 겨냥했으나 골대 밖으로 아예 벗어나는 치명적인 실축을 범했다.

위기의 아스널을 구한 건 부상을 참고 뛴 라야 골키퍼였다. 라야는 PSG 3번 키커 멘데스의 날카로운 왼발 슈팅을 환상적인 다이빙으로 쳐내며 실축을 만회했다. 이어 아스널의 라이스가 킥을 성공시키며 승부차기 스코어는 2-2로 다시 균형을 맞췄다. 이어 4번 키커인 PSG 하키미와 아스널 마르티넬리가 모두 골을 넣으며 3-3 팽팽한 흐름이 지속됐다.

마지막 5번 키커에서 잔인하게 승부가 갈렸다. PSG의 5번 키커로 나선 베랄두의 슈팅은 오른쪽 구석에 정확히 꽂혔다. 반면 반드시 성공시켜야 했던 아스널의 5번 키커 마갈량이스의 강력한 슈팅은 허공을 가르며 크로스바를 훌쩍 넘어갔다.

결국 승부차기 스코어 4-3으로 PSG가 아스널을 꺾고 통산 2번째 빅이어이자 구단 역사상 첫 챔피언스리그 2연속 우승 대업을 달성했다. 아르테타 감독은 더블 달성 목전에서 고개를 숙였다.