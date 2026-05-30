18층 아파트 계단 내려가며 계속 불 질렀다...20대 여성 긴급체포

충북 음성군의 한 아파트 내부에서 불을 지른 20대가 경찰에 붙잡혔다. /사진제공=음성소방서

충북 음성군의 한 아파트에서 잇따라 불을 지른 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

29일 뉴시스에 따르면 충북 음성경찰서는 이날 현주건조물방화 혐의로 20대 여성 A씨를 긴급 체포했다고 밝혔다.

A씨는 이날 오후 7시20분쯤 충북 음성군 음성읍 평곡리의 18층 아파트 비상계단을 내려가며 여러 층에서 라이터로 불을 지른 혐의를 받는다.

그는 아파트 4층 계단에 있던 접이식 의자에 불을 붙인 데 이어 계단과 복도 등에서 벽보(A4용지)와 박스 등에 잇따라 불을 지른 것으로 조사됐다.

불은 주민에 의해 자체 진화되거나 저절로 꺼졌지만, A씨와 아파트 주민 2명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다.

경찰은 방화 흔적을 확인한 뒤 CC(폐쇄회로)TV 등을 통해 A씨를 용의자로 특정해 검거했다.

A씨는 병원 이송 당시 "계단에서 운동 중이었다"고 진술했으나, 경찰 추궁 끝에 범행을 시인한 것으로 알려졌다. 그는 또 화재를 목격한 주민 요청에 소방에 "불이 났다"고 직접 신고하기도 한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 예정이다.