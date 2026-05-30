"내 고양이 납치했다" 택배기사 황당 절도...미국서 벌어진 일

미국 캘리포니아주에서 한 아마존 배송 기사로부터 반려묘를 납치당했다며 소셜미디어(SNS) 계정에 고양이를 찾는 전단을 올렸./ 사진=브렌다 윌슨 SNS

미국 캘리포니아주에서 한 아마존 배송 기사가 가정집의 현관문 앞에 있던 반려묘를 납치한 장면이 포착됐다.

28일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 브렌다 윌슨은 지난 14일 베이커즈필드의 자택에서 아마존 배송기사가 자신의 반려묘 '주니'를 훔쳐갔다고 주장했다.

그가 공개한 링(Ring) 카메라 영상에는 아마존 조끼를 입은 남성이 집 앞에 택배 상자를 내려놓은 후 현관 앞에 있던 고양이를 한 손으로 들어올리는 모습이 담겼다.

다른 각도의 영상에서는 그가 고양이를 안고 아마존 배송 트럭으로 걸어가는 모습이 포착됐다.

윌슨은 "영상을 보니 주니가 낯선 사람을 경계해 으르렁거렸는데도 데려갔다"며 "더 저항하고 도망쳤으면 좋았겠지만 본성이 너무 순한 고양이다"라고 말했다.

현지 경찰은 "현재로선 고양이 절도 사건으로 보인다"며 수사가 진행 중이라고 밝혔다.

다만 배송 기사의 신상 등은 파악되지 않은 것으로 전해졌다.

윌슨은 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 해당 배송 기사가 과거 이웃집에 살았다고 주장했다. 또 배송기사의 가족들이 주니를 자신들의 고양이로 착각하는 것으로 보인다고 했다.

윌슨은 고양이를 찾는다는 내용이 담긴 전단을 공개하며 "주니가 돌아오면 고소하지 않겠다"라고 했다.

아마존 관계자는 뉴욕포스트에 "배송 서비스 파트너로 일하고 있는 것으로 보인다"라면서 "내부 조사 중이며 수사에 협력하고 있다"고 설명했다.