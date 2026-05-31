충격 "8년 지기 불태우고, 머리 옆 성경책 남겼다" 명문구단 출신 축구선수, 엽기 살인 행각에 '경악'

콜롬비아 명문 구단 출신 전직 축구선수 아벨 스티븐 카라발리(30)가 칠레에서 친구를 살해하고 시신을 훼손한 혐의로 체포됐다. 그는 51세 콜롬비아인 택시 기사와 공모해 시신을 트렁크에 싣고 쿠라카비로 이동한 뒤 불태웠다. 검찰은 이 사건을 마약 조직의 보복 범죄로 결론지었다.

아벨 스티븐 카라발리. /사진=더선 갈무리

전직 축구선수가 오랜 친구를 잔혹하게 살해하고 시신을 훼손한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

영국 '더선'은 31일(한국시간) "콜롬비아 명문 구단 출신의 전직 축구선수 아벨 스티븐 카라발리(30)가 칠레에서 친구를 참수한 뒤 여행 가방에 넣어 불태운 혐의로 체포됐다"고 보도했다.

매체에 따르면, 사건은 지난 4월 12일 칠레 쿠라카비의 한 들불 화재 현장에서 시작됐다. 출동한 소방관들이 진압 과정에서 새카맣게 탄 피해자의 유해를 발견했다. 참수된 머리 옆에는 성경책이 놓여 있었고, 검찰은 가해자가 피해자를 살해하기 전 고문한 것으로 파악했다.

경찰은 약 한 달 뒤인 이달 초 수도 산티아고에서 카라발리를 검거했다. 경찰이 확보한 CCTV 영상에서 카라발리는 주차장에서 대형 카트를 밀며 이동했다. 검찰은 카라발리가 이 카트에 시신을 숨긴 것으로 보고 있다.

연습 중이 카라발리. /사진=더선 갈무리

조사 결과 카라발리는 51세 콜롬비아인 택시 기사와 공모해 시신을 트렁크에 싣고 쿠라카비로 이동했다. 둘은 시신에 불을 지른 뒤 도주했다. 경찰은 카라발리와 택시 기사를 가중 살인, 무기 소지, 마약 밀매 혐의로 구속하고 달아난 추가 조직원 2명을 쫓고 있다.

카라발리는 콜롬비아 최고 명문 구단 '데포르티보 칼리' 출신이다. 그는 칠레 이주 후 마약 밀매 조직에 가담해 간부급으로 올라섰다. 신원이 밝혀지지 않은 피해자도 마약 밀매 전과가 있는 콜롬비아인이다. 두 사람은 축구를 매개로 8년 이상 친분을 이어왔다.

담당 검사는 현지 언론을 통해 "참수 전 발견된 수많은 자창은 단순 살인이 목적이 아니었음을 보여준다"며 "시신을 유기하고 불태운 뒤 성경책을 남긴 수법은 명백한 마약 조직 범죄의 특징"이라고 설명했다. 당초 납치극을 의심했던 검찰은 현재 이 사건을 마약 조직의 보복 범죄로 결론지었다.