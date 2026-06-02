김한수 전 감독 총괄, 권오준 등 코치 참가 'KBO의 우수 유소년 선수 육성 시스템' 2026 넥스트-레벨 트레이닝 캠프 열린다

KBO의 우수 유소년 선수 육성 시스템인 넥스트-레벨 트레이닝 캠프가 6월 1일부터 19일까지 고1 권역별 캠프를 개최했다. 북부, 중부, 남부 권역별로 총 120명의 고1 우수 선수가 충북 보은군과 부산 기장군 KBO 야구센터에서 참가했다. 김한수 감독이 캠프를 총괄하고 권오준 등 KBO리그 출신 코치들이 지도자로 참여하여 기술 훈련과 부정방지 교육을 진행했다.

2026 Next-Level Training Camp 모습. /사진=KBO 제공

2026 Next-Level Training Camp 모습. /사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)의 우수 유소년 선수 육성 시스템인 넥스트-레벨 트레이닝 캠프(Next-Level Training Camp)가 6월 1일부터 19일까지 펼쳐지는 가운데, 이번에는 고1 권역별 캠프가 열린다.

KBO는 "북부, 중부, 남부 권역별 각 40명씩 총 120명의 고1 우수 선수가 참가한다. 충북 보은군(북부6/1~6/5, 중부 6/8~6/12)과 부산 기장군(남부 6/15~6/19)에 위치한 KBO 야구센터에서 진행한다"고 설명했다.

이어 "중2부터 고1까지 연령별 권역별 캠프와 전국권 캠프로 단계적으로 이어지는 넥스트레벨 캠프는 이번 캠프에서 좋은 기량을 선보인 선수들을 비롯해 전국에서 우수한 선수 40명을 다시 선발, 오는 11월 보은 KBO 야구센터에서 고1 전국권 캠프를 개최할 예정"이라고 부연했다.

캠프 기간 동안 김한수 감독이 캠프를 총괄한다.

권오준, 김명성(투수), 이성우(포수), 이원석(타격), 채종국(내야수비), 정진호(외야수비/주루) 등 각 파트별 전문성을 갖춘 KBO리그 출신 코치들이 지도자로 참여, 다년간 축적된 노하우를 선수들에게 직접 전수한다.

또 기술 훈련 외에도 올바른 야구인으로서 갖춰야 할 기본 소양 함양을 위한 부정방지 교육도 병행한다.

KBO는 "문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 이번 캠프는 진행된다"면서 "또 충청북도 보은군과 부산시 기장군, 기장군도시관리공단은 각 지역 KBO 야구센터 내 야구장 및 실내 연습장 등 훈련 시설 일체를 제공하고, 동아오츠카는 물과 음료를 지원할 예정"이라고 전했다.

2026 Next-Level Training Camp 모습. /사진=KBO 제공