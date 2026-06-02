2026 KBO 유소년 야구장학생 '초·중·고·리틀 유소년 야구선수 총 47명' 선정

한국야구위원회(KBO)는 사회취약계층 유소년 야구선수에게 지원하는 'KBO 유소년 야구 장학금' 수혜자 47명을 선정하고 1차분을 수여했다. 이 사업은 2018년부터 9년째 이어온 KBO의 대표적인 사회공헌 사업으로, 경제적 여건과 관계없이 재능과 열정을 갖춘 유소년 선수들이 꿈을 이어갈 수 있도록 지원한다. 선정된 학생들은 분기별로 장학금을 받게 되며, KBO는 앞으로도 어려운 환경의 유소년 선수들이 꿈을 포기하지 않도록 지원을 이어갈 예정이다.

KBO 로고. /사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 사회취약계층에 속한 가정의 유소년 야구선수에게 지원하는 'KBO 유소년 야구 장학금'의 수혜자를 선정해 야구 장학금 1차분을 수여했다.

유소년 야구 장학금 지원 사업은 2018년부터 9년째 이어온 KBO의 대표적인 사회공헌 사업이다. KBO는 "경제적 여건과 관계없이 재능과 열정을 갖춘 유소년 선수라면 누구나 야구선수의 꿈을 이어 나갈 수 있도록 사회취약계층 가정의 자녀를 매년 선정하여 실질적인 경제적 지원을 제공하고 있다"고 설명했다.

KBO는 "장학금 수혜 대상자는 학교장의 추천을 받은 학생 중 기초생활수급자(생계, 의료, 주거급여 순), 기초생활수급자 중 교육 급여 수급자와 차상위 계층, 한부모 가정, 장애의 정도가 심한 장애인 가정 순으로 순위를 정하고, 기타 생활 형편, 야구 성적, 학업성취도, 인성 및 교우 관계 등을 종합적으로 판단, 리틀 및 초등학생 5명, 중학생 22명, 고등학생 20명 등 47명"이라고 전했다.

선정된 학생들은 분기별로 리틀 및 초등학생 60만원, 중학생 120만원, 고등학생 150만원씩 연간 총 2억 3천 7백 6십만원의 장학금을 받을 예정이다.

KBO는 "지금까지 KBO 유소년 야구 장학금 지원을 통해 1차 지명 2명, 1라운드 지명 1명 포함 총 9명의 선수가 프로에 지명됐다. KBO는 앞으로도 가정 형편이 어려운 유소년 선수들도 야구선수의 꿈을 포기하지 않을 수 있도록 지원을 이어 나갈 예정"이라고 강조했다.