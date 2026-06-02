'라미레즈호' 남자 배구, 中 훈련 마치고 진천서 맹훈련... 국제대회 릴레이 출격 준비

남자 배구 대표팀은 지난달 25일부터 31일까지 중국 닝보에서 한·중 합동훈련을 성공적으로 마쳤다. 이사나예 라미레즈 감독이 이끄는 대표팀은 중국 대표팀과의 합동 훈련 및 연습 경기를 통해 실전 감각을 끌어올리고 조직력을 점검했다. 대표팀은 3일 진천국가대표선수촌에 재입촌해 15일까지 훈련한 뒤 2026 AVC컵, 아시아선수권, 아시안게임 등 국제대회에 출전할 예정이다.

남자 배구 국가대표팀. /사진=대한배구협회 제공

대한배구협회는 남자 배구 대표팀이 지난달 25일부터 31일까지 중국 닝보에서 진행된 한·중 합동훈련을 성공적으로 마쳤다고 2일 밝혔다.

이사나예 라미레즈 감독이 이끄는 대표팀은 중국 대표팀과의 합동 훈련 및 연습 경기를 통해 실전 감각을 끌어올렸다. 특히 다양한 상황을 가정한 훈련으로 조직력을 점검하고 전술 완성도를 높이는 데 주력했다.

이번 훈련은 다가올 2026 AVC컵과 아시아선수권, 아이치·나고야 아시안게임 등 굵직한 국제대회를 대비해 마련됐다. 협회는 "이번 훈련을 계기로 중국배구협회와 지속적인 교류를 이어가며 국가대표팀의 국제 경쟁력을 강화할 것"이라고 전했다.

합동훈련을 마친 대표팀은 3일 진천국가대표선수촌에 재입촌해 15일까지 막바지 담금질에 돌입한다. 이후 20일 인도 아마다바드에서 개막하는 2026 AVC컵 출전을 시작으로 8월 동아시아선수권, 9월 아시아선수권과 아시안게임에 연이어 출격한다.

가장 중요한 무대는 9월 아시아선수권이다. 이 대회에서 3위 안에 들면 내년 국제배구연맹(FIVB) 월드컵 출전권을 확보하며, 우승할 경우 2028 LA 올림픽 직행 티켓을 거머쥔다. 대표팀은 최소 3위 진입은 물론, 내친김에 올림픽 출전권까지 따내겠다는 각오다.