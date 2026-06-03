'전 여친과 헤어진' 토트넘 주장 '비밀 데이트' 초호화 리조트서 포착→새 연인은 24세 미녀 모델

토트넘 홋스퍼의 주장 미키 판 더 펜이 전 여자친구와 헤어지고 영국의 유명 모델 엘라 버핀과 새로운 사랑에 빠졌다는 소식이 전해졌다. 영국 매체 더 선은 판 더 펜과 버핀이 스페인 안달루시아 지방 말라가주 마르베야의 5성급 리조트에서 비밀 데이트를 즐겼다고 보도했다. 이들은 리조트 레스토랑에서 식사를 하고 수영장과 유명 레스토랑을 오가며 데이트를 즐겼으며, 버핀은 자신의 SNS를 통해 마르베야 여행 모습을 공개하기도 했다.

영국의 유명 모델 엘라 버핀. /사진=버핀 공식 SNS

토트넘 홋스퍼 주장 미키 판 더 펜. /AFPBBNews=뉴스1

토트넘 홋스퍼 주장 미키 판 더 펜(오른쪽)과 영국의 유명 모델 엘라 버핀이 데이트를 하는 모습을 포착, 더 선이 보도했다. /사진=더 선 홈페이지 갈무리

잉글리시 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼의 주장 미키 판 더 펜(25·네덜란드)이 전 여자친구와 헤어지고, 영국의 유명 모델 엘라 버핀(24)과 새로운 사랑에 빠졌다는 소식이다. 둘의 비밀 데이트 소식도 전해졌다.

영국 매체 더 선은 1일(현지 시각) "버핀이 EPL 스타와 비밀 데이트를 하는 장면이 포착됐다"면서 "그리고 이들은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 준비하기 위해 네덜란드로 떠났다"고 보도했다.

보도에 따르면 판 더 펜은 최근 스페인 안달루시아 지방 말라가주에 위치한 마르베야의 5성급 리조트에서 버핀과 달콤한 휴가를 보냈다.

현지 목격자에 따르면 둘은 리조트 내 레스토랑에서 3시간 동안 식사를 즐기며, 서로를 다정하게 바라보는 등 여느 연인과 다름없는 모습을 보여줬다.

토트넘 홋스퍼 주장 미키 판 더 펜. /AFPBBNews=뉴스1

이들이 머문 곳의 하루 숙박비는 무려 1000파운드(한화 약 175만원)에 달하는 것으로 전해졌다. 이 커플은 수영장과 인근 유명 레스토랑을 오가며 데이트를 즐겼다고 한다.

버핀은 여러 SNS에서 80만 명 이상의 팔로워를 보유한 유명 인플루언서 모델이다. 현재 각종 글로벌 브랜드의 모델로 활동 중이다.

버핀은 평소에도 스포츠를 좋아하는 모델로 잘 알려져 있다. 이번 휴가 기간에는 판 더 펜과 함께 골프를 쳤다는 후문이다. 또 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 마르베야를 여행하는 모습을 공개하기도 했다.

토트넘은 2025~26시즌 38승 10무 11패를 마크하며 승점 41점과 함께 리그 17위에 랭크, 간신히 강등을 면했다.

손흥민이 그의 우상 중 한 명이기도 한 판 더 펜은 8000만 파운드(약 1400억원)의 몸값을 자랑하는 수비수로 평가받고 있다. 이번 시즌 내내 그는 주장으로서 토트넘을 이끌며 고군분투했다.

영국의 유명 모델 엘라 버핀. /사진=버핀 공식 SNS