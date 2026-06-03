홍명보호 5-0 대승 '의미 없었다', ESPN 월드컵 랭킹 '韓 겨우 30위'

글로벌 매체 ESPN은 2026 FIFA 북중미 월드컵 본선 참가 48개국 중 대한민국 축구 국가대표팀의 전력 랭킹을 30위로 평가했다. 한국은 A조에서 멕시코(24위), 체코(29위)보다 낮은 세 번째로 평가받았으며, 최근 트리니다드토바고와의 5-0 대승도 전력 평가에 큰 영향을 주지 못했다. 아시아에서는 일본이 21위로 가장 높았고, ESPN은 프랑스를 전력 1위로 꼽았다.

지난달 31일 미국 유타에서 열린 트리니다드토바고와의 축구 국가대표팀 평가전 모습. /사진=대한축구협회 제공

대한민국 축구 국가대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 전력 랭킹이 48개국 중 30위에 불과하다는 글로벌 매체 ESPN 분석이 나왔다. 본선 참가국의 최종 엔트리가 모두 발표된 뒤 이를 바탕으로 한 전력 평가라는 점에서 더욱 아쉬움이 남을 수밖에 없다.

ESPN은 3일(한국시간) 2026 FIFA 북중미 월드컵 본선 참가팀들의 최종 엔트리가 모두 확정된 뒤 48개 팀의 전력을 평가해 공개했다. 이 순위에서 한국은 전체 30위에 머물렀다. 32강에 오를 정도의 전력은 되지만 16강 이상의 성적을 바라보기는 쉽지 않은 순위다. 일부 팀들의 경우 구체적인 순위 선정 배경을 설명했는데, 한국은 별다른 부연조차 없었다.

눈에 띄는 건 A조에서도 세 번째로 평가받았다는 점이다. 멕시코가 전체 24위로 A조에서 가장 높았고, 체코가 29위, 한국이 30위, 남아프리카공화국이 46위였다. 특히 체코는 FIFA 랭킹에서도 한국(25위)보다 16계단 낮은 41위 팀인 데다, 이번 월드컵 본선 역시도 유럽 플레이오프 끝에 가까스로 진출했는데도 한국은 월드컵 최종 엔트리 발표 직후 체코보다 오히려 더 낮은 전력으로 평가받았다.

지난달 31일 미국 유타에서 열린 트리니다드토바고와의 축구 국가대표팀 평가전 모습. /사진=대한축구협회 제공

최근 홍명보호의 트리니다드토바고와의 평가전 5-0 대승 역시 의미는 없었다. 앞서 한국은 FIFA 랭킹 102위 트리니다드토바고와 평가전에서 시종일관 경기를 주도하며 대승을 거뒀으나, 객관적인 전력 차가 워낙 컸던 탓인지 ESPN이 한국 대표팀 전력을 평가하는 데 큰 영향을 끼치진 않았다. 이는 4일 예정된 FIFA 랭킹 100위 엘살바도르와 월드컵 전 마지막 평가전 결과 역시 다르지 않을 것으로 풀이된다.

아시아에서는 일본이 21위에 올라 가장 높았다. 일본은 '월드컵 우승'을 목표로 외치고 있지만, ESPN은 오히려 일본을 16강 진출도 확신할 수 없는 전력으로 평가했다. 아시아 팀들은 일본과 한국, 호주(32위), 우즈베키스탄(34위), 이란(35위), 요르단(40위), 이라크(42위), 사우디아라비아(44위), 카타르(48위) 순이었다.

월드컵 본선 진출팀들의 전력이 모두 공개된 직후 ESPN이 전력 1위로 꼽은 팀은 프랑스였다. 그 뒤를 스페인과 잉글랜드, 포르투갈, 독일이 이었다. 또 브라질과 아르헨티나, 네덜란드, 노르웨이, 그리고 튀르키예가 ESPN이 예측한 월드컵 전력 평가 '톱10'이었다.