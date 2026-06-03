서울시장 출구조사 정원오 우세…정원오 51.4%·오세훈 46.0%

(서울=뉴스1) 안은나 기자,박정호 기자 = 정원오 더불어민주당(왼쪽), 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6·3지방선거를 하루 앞둔 2일 각각 서울 영등포구, 용산구 일대에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.6.2/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자,박정호 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 3일 실시된 6·3지방선거 방송3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과 51.4% 득표율을 얻어 1위로 예측됐다. 2위로 예측된 오세훈 국민의힘 후보는 46.0% 득표율을 기록했다.

정 후보 측 이인영 상임선대위원장은 출구조사 결과 발표 후 "출구조사 결과 긍정적인 방향 보고있지만 아직 개표가 시작되지않았기 때문에 상황을 지켜보겠다"고 말을 아끼면서도 "지난 13일 동안 정 후보는 진실된 마음으로 서울 시민들의 꿈을 최선을 다했다. 시민의 새로운 서울 염원하는 꿈이 정 후보 지지로 모아져있기를 기대한다"고 했다.

서울시장 선거는 레이스 초반 이재명 대통령 지지율에 힘입어 정 후보가 두 자릿수 격차로 오 후보를 앞섰지만 선거 막바지 지지율이 점차 좁혀지면서 두 후보가 동률을 이루는 조사 결과까지 나오는 등 초박빙의 혼전이 이어졌다.

특히 여론조사 결과 공표가 금지된 '블랙아웃' 기간 직전 서소문 고가차도 붕괴 참사가 발생하면서 선거 막판 판세를 흔들 변수로 떠오르기도 했다.

출구조사대로 개표결과가 나올 경우 정 후보는 현역 시장으로 5선에 도전하는 오 후보를 꺾고 최초의 구청장 출신 서울시장이 된다.

한편 JTBC 출구조사에서는 정 후보 53.5%, 오 후보 42.9%로 집계됐다.