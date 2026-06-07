'젠슨 황 시구+두산 회장 시타도 무소용' 키움, 두산 5연승 저지→4연패 탈출! 벤자민 3이닝 4실점 붕괴 [잠실 현장리뷰]

키움 히어로즈가 두산 베어스의 5연승을 저지하고 4연패에서 벗어났다. 이날 두산은 젠슨 황 엔비디아 CEO와 박정원 두산 그룹 회장을 시구 및 시타자로 내세웠으나 승리하지 못했다. 키움은 1회에 3득점, 2회에 1득점하며 잡은 리드를 끝까지 지켜 4-1로 승리했다.

키움 리드오프 서건창이 7일 잠실구장에서 열린 2026KBO리그 두산베어스와 키움히어로즈의 경기 1회초 벤자민을 상대로 선두타자 2루타로 출루하고 있다. 2026.06.07. 키움 리드오프 서건창이 7일 잠실구장에서 열린 2026KBO리그 두산베어스와 키움히어로즈의 경기 1회초 벤자민을 상대로 선두타자 2루타로 출루하고 있다. 2026.06.07. /사진=강영조 cameratalks@

키움 우완투수 알칸타라가 7일 잠실구장에서 열린 2026KBO리그 두산베어스와 키움히어로즈의 경기에서 선발로 나서 역투하고 있다. 2026.06.07. /사진=강영조 cameratalks@

키움 히어로즈가 두산 베어스의 5연승을 저지시키며 4연패에서 빠져나왔다. 이날 두산은 젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) 최고경영자(CEO)를 시구자로, 박정원 두산 그룹 회장을 시타자로 내세웠지만 5연승에 아쉽게 실패하고 말았다.

키움은 7일 서울 송파구에 위치한 잠실야구장에서 열린 두산과 '2026 신한 SOL KBO리그' 원정 경기서 4-1로 이겼다. 1회에만 3득점하며 잡은 리드를 끝까지 지켜냈다.

이 승리로 키움은 지난 3일 문학 SSG 랜더스전부터 4경기 연속 패배의 수렁에서 벗어났다. 반면 두산은 2일 잠실 한화 이글스전부터 이어지던 연승이 '4'에서 멈췄다.

이날 키움은 서건창(2루수)-이형종(좌익수)-히우라(지명타자)-최주환(1루수)-박찬혁(우익수)-임병욱(중견수)-여동욱(3루수)-권혁빈(유격수)-김건희(포수) 순으로 타순을 짰다. 선발 투수로 라울 알칸타라가 나섰다.

이에 맞선 두산은 정수빈(중견수)-카메론(우익수)-오명진(2루수)-양의지(포수)-김민석(지정타자)-박찬호(유격수)-박지훈(3루수)-조수행(좌익수)-강승호(1루수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 좌완 웨스 벤자민.

경기 초반 기선은 키움이 제압했다. 1회초 선두타자 서건창의 2루타를 시작으로 히우라의 중전 적시타로 선취점을 뽑은 키움은, 최주환의 좌중간 2루타로 이어진 2사 2·3루 기회에서 임병욱이 우전 2타점 적시타를 터뜨리며 대거 3득점, 경기 초반 주도권을 확실하게 잡았다. 키움은 2회초 2사 3루 상황에서 히우라의 추가 적시타까지 더해져 4-0으로 달아났다.

두산도 가만히 있진 않았다. 5회말 1사 후 조수행이 우중간 2루타로 포문을 열었고, 2사 후 1번 정수빈이 유격수 오른쪽 내야안타를 때려내며 2루 주자 조수행을 홈으로 불러들였다. 두산은 5회말 귀중한 만회점을 올려 1-4, 3점 차이로 따라붙었다.

하지만 거기까지였다. 8회말 두산은 1사 이후 이유찬의 안타와 정수빈의 볼넷으로 1, 2루 득점권 기회를 잡았으나 카메론과 오명진이 각각 헛스윙 삼진과 포수 파울 플라이 아웃으로 물러나며 추격하지 못했다.

키움 선발 알칸타라는 6이닝 4피안타 1볼넷 4탈삼진 1실점으로 호투를 펼쳐 시즌 6승째(4패)를 거뒀다. 이어 등판한 박정훈과 유토, 원종현 모두 실점하지 않으며 리드를 잘 지켰다. 타선에서는 서건창이 4타수 3안타 1볼넷으로 4출루 경기를 완성했고 히우라 역시 5타수 2안타 2타점으로 맹타를 휘둘렀다.

두산 선발 벤자민은 3이닝 8피안타 2볼넷 4실점의 난조를 보이고 말았다. 이어 등판한 김동주, 최준호, 이용찬, 박신지, 최지강으로 이어진 불펜진들이 키움 타선을 틀어 막았으나 타선의 침묵이 아쉬웠다. 장단 6안타로 1점을 뽑는데 그쳤다.

키움 우완불펜 유토가 7일 잠실구장에서 열린 2026KBO리그 두산베어스와 키움히어로즈의 경기 8회말 1사 1,2루 위기에서 무실점으로 이닝을 끝내고 있다. 2026.06.07. /사진=강영조 cameratalks@