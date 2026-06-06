자신감 보인 홍명보 "경험 많은 대한민국, 세계 무대 두려움 없다"

홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 지난달 미국 유타주 솔트레이크시티 브리검 영 대학교에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전에서 교체돼 들어오는 손흥민과 대화 중인 모습. /사진=뉴스1

대한민국 축구 국가대표팀을 이끄는 홍명보 감독이 국제축구연맹(FIFA)과의 인터뷰에서 두 번째 월드컵 도전에 대한 자신감을 드러냈다.

6일(한국시간) FIFA는 공식 홈페이지를 통해 홍명보 감독과 진행한 인터뷰 내용을 공개했다.

홍 감독은 선수 시절 1990·1994·1998·2002 월드컵에 출전했다. 이어 2006 월드컵에 코치로 참여했고, 2014·2026 대회에 감독으로 나서면서 총 7번의 월드컵을 경험하게 된다.

강팀을 넘어서기 위해 어떤 변화가 필요하냐는 FIFA 질문에 홍 감독은 "한국 선수들은 세계 무대에 대한 두려움이 없다"며 "선수들이 유럽 리그에서 활동하며 많은 것을 경험했기 때문"이라고 답했다.

홍 감독은 "그런 만큼 더 자신감을 갖고 동료들과 신뢰감을 쌓는다면, 앞으로 한국은 이변을 만드는 팀에 그치는 게 아니라 또 하나의 강팀으로 성장할 수 있을 것"이라고 했다.

이번 대회 우리 대표팀 26인 엔트리 중 무려 19명이 해외파 선수다. 이강인(PSG)과 김민재(바이에른 뮌헨), 황희찬(울버햄튼), 이재성(마인츠) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 선수도 많다.

FIFA는 2002 월드컵 때 선수로 '4강 신화'를 만든 홍 감독이 이번 대회에서 과거의 영광을 재현할 수 있을지 주목했다. 이에 대해 홍 감독은 "과거와 같은 성과를 내면 좋겠으나 그 결과가 지금의 선수들에게 부담이 되는 건 원치 않는다"고 했다.

그러면서 "우리 선수단은 이미 국가대표로서 책임감과 사명감을 가지고 있다"며 "2002 월드컵에 참가했던 선수들보다는 조금 더 즐기면서 뛰었으면 좋겠다"고 밝혔다.

우리 대표팀은 2026 북중미 월드컵에서 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 함께 A조에 편성됐다. 한국은 오는 12일 오전 11시 체코와 A조 조별리그 첫 경기를 치른다.