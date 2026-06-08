'안세영 괜찮을까' 우려 지운 압도적 우승, '39분 만에' 결승 끝냈다

배드민턴 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영이 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 2-0으로 완파하며 우승했다. 전날 1시간 18분의 혈투를 치른 뒤 체력 우려가 있었으나, 안세영은 39분 만에 경기를 끝내며 압도적인 기량을 선보였다. 이번 우승은 지난주 싱가포르 오픈에 이은 2주 연속 우승이자 이 대회 통산 세 번째 우승이었다.

안세영이 7일(한국시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾고 우승을 차지한 뒤 포효하고 있다. /로이터=뉴스1

안세영이 7일(한국시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾고 우승을 차지한 뒤 우승 트로피와 메달을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. /사진=대한배드민턴협회 제공

이변은 없었다. 배드민턴 여자 단식 세계 최강 안세영(24·삼성생명)이 또 한 번 시상대 제일 위에 섰다. 전날 1시간 18분의 혈투를 치른 만큼 체력 등에 대한 우려가 컸던 상황. 안세영의 답은 '39분 만에' 끝내버린 압도적 우승이었다.

세계랭킹 1위 안세영은 7일(한국시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네(3위)를 2-0(23-21, 21-12)으로 완파했다. 지난주 싱가포르 오픈에 이어 2주 연속 우승이자 이 대회 통산 세 번째 우승이다.

결승을 앞두고 안세영을 향한 우려는 '기우'에 불과했다. 안세영은 전날 천위페이(중국·4위)와 그야말로 혈투를 벌였다. 특히 3게임 들어 체력이 급격하게 떨어지며 한때 7-17까지 밀렸다. 결과적으로 안세영은 10점 차 열세를 뒤집는 '대역전 드라마'를 쓰고 결승에 올랐다. 그러나 1시간 18분 혈투를 치른 뒤 하루 만에 결승을 치르는 건 체력 부담이 클 수밖에 없었다.

더구나 결승 상대인 야마구치는 심유진(인천국제공항)을 29분 만에 2-0으로 완파하고 결승에 선착한 상태였다. 이미 지난주 싱가포르 오픈 결승에서도 야마구치와 3게임까지 가는 혈투를 치렀던 만큼, 안세영으로선 체력 부담 등을 최소화하지 못하면 자칫 경기가 꼬여버릴 수도 있었다.

7일(한국시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네와 경기 중인 안세영. /사진=대한배드민턴협회 제공

그러나 전날 천위페이를 상대로 다소 고전하던 안세영은 이날 없었다. 야마구치와 다시 일주일 만에 다시 결승에서 마주한 그는 경기 내내 치열한 접전을 벌이면서도 집중력을 잃지 않았다. 1게임 4-8로 뒤지다 5연속 득점에 성공하며 리드를 잡은 뒤엔 치열한 랠리를 주고받으면서도 주도권을 잡았다. 20-18 상황에서 듀스를 허용하며 흔들렸지만, 23-21로 잡아내면서 기선을 제압했다.

기세가 오른 안세영은 2게임에서는 확실히 '한 수 위'의 기량을 선보였다. 두 차례 연속 득점에 성공하며 점수 차를 벌리기 시작하더니, 인터벌 이후에는 완전히 주도권을 잡으며 일찌감치 승기를 굳혔다. 야마구치가 허탈해할 정도로 공수에서 압도적인 면모를 과시한 안세영은 결국 2게임을 21-12로 크게 따내며 결승전 무대에 마침표를 찍었다.

안세영이 결승전을 끝내는 데 걸린 시간은 불과 39분이었다. 이번 대회 32강부터 결승까지 5경기를 치르는 동안 가장 짧은 시간이 걸린 경기가 바로 이날 결승이었다. 자칫 전날 4강 혈투가 큰 부담으로 작용할 수도 있었으나, 안세영은 이에 개의치 않고 '세계 최강'다운 존재감을 부담이 큰 결승 무대에서 선보였다.

우승이 확정되자 특유의 포효와 함께 우승 순간을 만끽한 안세영은 "대표팀 동료들과 트레이너가 회복에 큰 힘이 되어 줬다. 감사하다"며 공을 동료들에게 돌렸다. 안세영은 잠시 숨을 고르다 내달 일본 오픈에서 다시 우승 사냥에 나선다.